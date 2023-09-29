На аэростате, паралёте и автомобилях: всё об организации экспедиций Фёдора Конюхова

Для установления каждого рекорда приходится организовывать экспедиции, обязательная составляющая которых – подходящий транспорт. К местам старта (которые зачастую находятся вдали от асфальтовых дорог) нужно доставить самих покорителей стихии, летательные аппараты, плюс специальное оборудование, включая метеорологическое.

Начало партнёрства

С марта 2023 года партнёром рекордсмена выступает концерн GWM. Тогда российский офис китайской компании предоставил автомобили, чтобы Фёдор Конюхов и Иван Меняйло (президент Федерации воздухоплавательного спорта России) установили новый мировой рекорд дальности полёта на тепловых аэростатах.

Опыт сотрудничества оказался продуктивным. На воздушном шаре удалось преодолеть 2540 километров, что на 174 километра больше предыдущего мирового рекорда 1994 года, который принадлежал японскому пилоту Мичио Канда. С этого момента самый дальний и самый длительный беспосадочный перелёты на тепловом аэростате оказались на счету России.

Аэростат на высоте от 3 до 6 километров прошёл через воздушное пространство Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также Красноярского края. При этом экипаж пролетал над плато Путорана — места, известного крайне суровыми погодными условиями.

Интересно, что для трансконтинентального полёта пришлось изготовить уникальный аэростат, объём оболочки которого составил 12 тысяч кубических метров — это самый большой воздушный шар за всю историю отечественного воздухоплавания! Ну, а на земле путешественников «прикрывали» автомобили GWM.