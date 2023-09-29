На аэростате, паралёте и автомобилях: всё об организации экспедиций Фёдора Конюхова

На аэростате, паралёте и автомобилях: всё об организации экспедиций Фёдора КонюховаМодели концерна Great Wall Motor — Tank 300, Haval H9 и GWM POER — выступили официальными автомобилями ещё одной рекордной экспедиции.
Наивно повторять, что Фёдор Конюхов — всемирно известный путешественник, в одиночку совершивший пять кругосветных плаваний, неоднократно пересекавший Атлантику (причём один раз — на вёсельной лодке), а также первый россиянин, побывавший на всех Семи вершинах мира. В последние годы многие рекорды, установленные им, касаются воздухоплавания. И в этом первому человеку, достигшему пяти полюсов Земли, ассистирует наземный транспорт.
Для установления каждого рекорда приходится организовывать экспедиции, обязательная составляющая которых – подходящий транспорт. К местам старта (которые зачастую находятся вдали от асфальтовых дорог) нужно доставить самих покорителей стихии, летательные аппараты, плюс специальное оборудование, включая метеорологическое.
Начало партнёрства
С марта 2023 года партнёром рекордсмена выступает концерн GWM. Тогда российский офис китайской компании предоставил автомобили, чтобы Фёдор Конюхов и Иван Меняйло (президент Федерации воздухоплавательного спорта России) установили новый мировой рекорд дальности полёта на тепловых аэростатах.
Опыт сотрудничества оказался продуктивным. На воздушном шаре удалось преодолеть 2540 километров, что на 174 километра больше предыдущего мирового рекорда 1994 года, который принадлежал японскому пилоту Мичио Канда. С этого момента самый дальний и самый длительный беспосадочный перелёты на тепловом аэростате оказались на счету России.
Аэростат на высоте от 3 до 6 километров прошёл через воздушное пространство Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также Красноярского края. При этом экипаж пролетал над плато Путорана — места, известного крайне суровыми погодными условиями.
Интересно, что для трансконтинентального полёта пришлось изготовить уникальный аэростат, объём оболочки которого составил 12 тысяч кубических метров — это самый большой воздушный шар за всю историю отечественного воздухоплавания! Ну, а на земле путешественников «прикрывали» автомобили GWM.
«Я очень рад, что Great Wall Motor предоставил нашей команде надежные автомобили, с которыми можно решать самые сложные задачи штабной и экспедиционной работы. Я уверен, что вместе нам удастся достичь намеченных целей», — отмечал тогда Фёдор Конюхов.
Новый рекорд
Очередной целью легендарного путешественника стала попытка установить мировой рекорд высоты для экипажа паралёта из двух человек, где Фёдору Конюхову ассистировал Игорь Потапкин. Предыдущий рекорд — 4575 метров — в декабре 2003 года зафиксировали за собой венгерские пилоты Гельмут Штерн и Аня Зоттер.
Подготовка экспедиции заняла около года. Притом серьёзной частью процесса стала основательная модернизация паралёта: в частности, была спроектирована новая тележка, сшито крыло параплана улучшенной геометрии, изменена конструкция топливных баков, а также проведена тонкая настройка аппарата.
Что касается транспортной поддержки, то участниками проекта стали рамные внедорожники Tank 300 и Haval H9, а также пикап GWM POER. Последний перевозил объекты инфраструктуры лагеря — жилые модули, станцию связи и навигационное оборудование.
я выбрал вместо рекламы.
Эти автомобили, в первую очередь, были выбраны командой Фёдора Конюхова за свой внедорожный арсенал: наличие полного привода, блокировки межколёсного дифференциала и off-road круиз-контроля, способного поддерживать постоянную скорость на сложных участках.
Также путешественникам был важен высокий уровень проходимости, за который, помимо перечисленного, отвечают рамная конструкция, продуманная геометрия кузова. Все автомобили дополнительно оснастили шинами категории AT, чтобы уверенно передвигаться по самым разным дорожным покрытиям.
Побить 20-летний рекорд
По правилам Международной федерации аэронавтики (FAI), пилотам требовалось улучшить действующий рекорд на 3% — то есть подняться минимум на 4 712 метров. Местом старта летательного аппарата штаб экспедиции выбрал предгорья Эльбруса на территории Кабардино-Балкарии.
13 сентября, развернув лагерь, команда поняла: в этих широтах наступила настоящая осень — участников проекта встретили хмурое небо, туман, а временами даже — мокрый снег. Ночью температура окружающего воздуха опускалась ниже нуля. Однако команда начала подготовку...
Дальнейший метеопрогноз трудно было назвать оптимистичным: синоптики давали только одно стартовое окно — на 15 сентября, когда ожидались ясное небо и умеренный ветер. И 14 сентября экипаж решил совершить первый тестовый полёт, поднявшись на высоту 3662 метра.
Само плато расположено на высоте 2 407 метров. Около часа пилоты набирали высоту 3 500 метров, и почти втрое больше потребовалось, чтобы достичь отметки 4 500. А дальше началась напряжённая работа на рекорд... В итоге, Фёдор Конюхов и Игорь Потапкин поднялись до высоты 4 728 метров.
Всё это время — то есть 3,5 часа, которые занял рекордный подъём (с 07:17 до 10:54) — экипаж летательного аппарата поддерживал связь со штабом экспедиции. Местом базирования «центра принятия решений» стал один из трёх автомобилей.
я выбрал вместо рекламы.
«В реализации любого проекта нужна уверенность. Я уверен в своей команде и партнёрах, с которыми мы сотрудничаем. Автомобилям отведена очень ответственная миссия. Они продемонстрировали свою надежность», — поделился ощущениями от внедорожников Фёдор Конюхов.
Цель — 6000 метров
После достижения рекордной высоты пилоты приземлились на то же плато, где базировался лагерь. И хотя полёт проходил без использования кислородного оборудования, рекордсмены чувствовали себя отлично. Более того, в августе следующего года есть замысел совершить почти невозможное — полёт на высоту 6 километров!
А перед этим команда Фёдора Конюхова готовится провести не менее масштабную экспедицию – полёт на Северный полюс. В начале июля экипаж планирует подняться на борт атомного ледокола «50 лет Победы», на котором проследовать через Баренцево море до самой северной точки архипелага Земля Франца-Иосифа.
Там, в районе острова Рудольфа, где начинаются паковые льды Северного ледовитого океана, паралёт взлетит, чтобы преодолеть расстояние от 85 до 90 градуса северной широты. В точке финиша путешественников будет должен встретить экипаж ледокола.
Интересно, что высокие широты Арктики отличаются разреженным воздухом. Так что нынешний подъём на высоту 4 728 метров доказал и слаженность коллектива, и правильность конструкции паралёта, и безупречное здоровье экипажа, и, конечно, надёжность партнёров.
РЕКЛАМА
Рекламодатель ООО «Хавейл Мотор Рус»
ИНН 7729763331
Идентификатор ОРД 2RanykjBPwW