На подмосковных дорогах испытали SsangYong Kyron

Вряд ли можно сказать, что мы были без ума от этого автомобиля. Но мы стараемся проявлять беспристрастность ко всем машинам, попадающим к нам на тест.

Однако дело в том, что Kyron настолько серый, что сказать про него что-то яркое не представляется возможным, даже поездив на нём. И цвет автомобиля здесь не причём.

Для того, чтобы придать SsangYong интерес, мы называли его «Lamborghini», «Viper» и «Mercedes». Потому что сидя за рулём и глядя на интерьер, можно найти сходство с каким-либо из могучих Lamborghini, с неподражаемым Viper. Развёрнутая к водителю центральная консоль с чётко выраженными границами - это Lambo, а ряд кругляшков вдоль левого края консоли и блестящий круг в основании селектора КПП - Dodge.

Ну а Mercedes - это двигатель. В смысле, похож на давний пятицилиндровый дизель Mercedes-Benz, который SsangYong выпускает по лицензии и устанавливает на внедорожник Rexton и микроавтобус Rodius. Только у мотора Kyron на один цилиндр меньше. Жаловаться на это мы не будем - дизель в меру тяговит и приятно экономичен. Хотя с работой современных агрегатов немецкой компании он имеет не слишком много общего.