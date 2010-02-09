На подмосковных дорогах испытали SsangYong Kyron
Вряд ли можно сказать, что мы были без ума от этого автомобиля. Но мы стараемся проявлять беспристрастность ко всем машинам, попадающим к нам на тест.
Вряд ли можно сказать, что мы были без ума от этого автомобиля. Но мы стараемся проявлять беспристрастность ко всем машинам, попадающим к нам на тест.
Однако дело в том, что Kyron настолько серый, что сказать про него что-то яркое не представляется возможным, даже поездив на нём. И цвет автомобиля здесь не причём.
Для того, чтобы придать SsangYong интерес, мы называли его «Lamborghini», «Viper» и «Mercedes». Потому что сидя за рулём и глядя на интерьер, можно найти сходство с каким-либо из могучих Lamborghini, с неподражаемым Viper. Развёрнутая к водителю центральная консоль с чётко выраженными границами - это Lambo, а ряд кругляшков вдоль левого края консоли и блестящий круг в основании селектора КПП - Dodge.
Ну а Mercedes - это двигатель. В смысле, похож на давний пятицилиндровый дизель Mercedes-Benz, который SsangYong выпускает по лицензии и устанавливает на внедорожник Rexton и микроавтобус Rodius. Только у мотора Kyron на один цилиндр меньше. Жаловаться на это мы не будем - дизель в меру тяговит и приятно экономичен. Хотя с работой современных агрегатов немецкой компании он имеет не слишком много общего.
Коробка тоже Mercedes. Но она уже не похожая, а точная лицензионная копия, хотя имеет свои особенности. Пятиступенчатая автоматическая коробка T-Tronic спокойно и неприметно перебирает передачи. Но прежде чем автомобиль выдаст ответную реакцию на внезапное желание водителя ускориться, можно и самому «T-тронуться» (в смысле, начать переключать передачи вручную - на руле предусмотрены специальные кнопки). Хотя в этом ничего страшного нет. Потому как прежде чем ускориться, есть время передумать это делать - при быстрой езде управляется Kyron неважно.
В поворотах «побыстрее» раньше закончится смелость водителя, чем наступит предел шасси нашего «Viper». И хоть на прямой он держится уверенно, а при повороте «баранки» появляется лёгкое реактивное усилие, но только лишь «закладываешь» автомобиль в поворот, и лёгкий холодок пробегает по телу. То ли машина теряет управление, то ли уже потеряла - непонятно. Информативность руля практически дезинформирующая. Только после того, как вираж успешно остался позади, понимаешь, что до предела SsangYong, оказывается, ещё не добрался.
Руль делает всего два оборота. Правда, не от упора до упора, а в каждую сторону - итого четыре. И крены невелики. Когда стоишь на месте. Поэтому тренировки «скоростного руления» и осознание нюансов перераспределения масс будут обеспечены при каждой поездке.
Современный покупатель уже отвык от такого поведения. От небольших внедорожников обычно максимум что требуют - преодолеть заснеженные дороги или, в крайнем случае, бордюры, что под силу и легковой конструкции. А тут - рамный кузов, неразрезной мост сзади, жёстко подключаемый привод на передние колёса, высокопрофильные шины. Хоть целину штурмуй.
Однако именно там наш полноприводный «Lamborghini» и «сел в лужу». Во-первых, подвели посредственные корейские шины. На что-либо пристойное они даже не похожи. Во-вторых, балка передней подвески, ограничивающая клиренс по всей ширине кузова. При неудачной попытке пройти внедорожную преграду она окончательно перечёркнёт все шансы на успех, проявив себя словно плуг. А в третьих, хлипкая пластиковая защита двигателя и радиатор, торчащий снизу из-под бампера и готовый первым встретить препятствия на пути. Преодолевать с ними препятствия ходом представлялось мне опасным занятием.
В итоге, попробовав аккуратно преодолеть серьёзный офф-роад, мы долго предпринимали безрезультатные попытки освободить автомобиль из плена. Несмотря на общие внедорожные устои, конструкция Kyron на офф-роад не очень рассчитана.
А на что же рассчитана? На роад - хороший, плохой, очень плохой... На дороге любые дефекты можно преодолевать без опаски. Внушительная энергоёмкость и «смягчение» крупных неровностей заслуживают доверия. Вот только на ровном асфальте наш «Viper» постоянно находил дефекты и потряхивал пассажиров. Столь подходящей этой машине плавности хода, как это ни странно, не оказалось.
Ну а внешне... На вкус и цвет товарищей, конечно, нет. Но в моём списке самых некрасивых автомобилей, на которых довелось поездить, Kyron стал вторым. Первым значится SsangYong Rodius.
Вот и остаётся только и делать, что придумывать автомобилю новые курьёзные имена и искать себе развлечения. Потому как машина совершенно не увлекает. Самое главное, в этом тоже есть свои плюсы: совершенно не заморачиваясь на автомобиле, ты легко общаешься с пассажирами, обращаешь своё внимание на окружающий мир или свободно сосредотачиваешься на собственных мыслях. Честно говоря, я пребывал от этого в полном восторге. Ведь с Murcielago или Viper это было бы попросту невозможно.
Плюс: Совершенно не будете думать о машине.
Минус: Сперва придётся осознать, что она ужасна.
Scriptio: Василий Заключаев.