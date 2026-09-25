АвтоВАЗ приступил к тестам своего самого мощного автомобиля

«Мы не останавливаемся на достигнутом и уже начали испытания будущих модификаций Azimut — с турбомотором и гибридной силовой установкой», — подчеркнул топ-менеджер.

По его словам, такие машины в будущем могут стать основой для развития модельного ряда отечественного производителя.

Напомним, паркетник Lada Azimut построен на доработанной платформе Lada Vesta. На первом этапе его моторная гамма включает 1,6-литровый двигатель мощностью 120 сил и 132-сильный агрегат объёмом 1,8 литра.

Все подробности о сроках старта продаж отечественного кроссовера, а также его ценах и комплектациях, станут известны позднее.

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