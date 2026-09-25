АвтоВАЗ приступил к тестам своего самого мощного автомобиля

Опубликовано 25 сентября 2026, 17:361 мин.
АвтоВАЗ приступил к тестам своего самого мощного автомобиляТест-пилоты начали испытания кроссовера Azimut с турбомотором и гибридной установкой
АвтоВАЗ приступил к тестам самой мощной Lada в истории. На Волжском автозаводе запущены испытания новых версий кроссовера Azimut. Об этом в ходе церемонии, посвящённой старту серийного производства модели, сообщил президент предприятия Максим Соколов.
РИА Новости / Юрий Стрелец
«Мы не останавливаемся на достигнутом и уже начали испытания будущих модификаций Azimut — с турбомотором и гибридной силовой установкой», — подчеркнул топ-менеджер.
По его словам, такие машины в будущем могут стать основой для развития модельного ряда отечественного производителя.
Напомним, паркетник Lada Azimut построен на доработанной платформе Lada Vesta. На первом этапе его моторная гамма включает 1,6-литровый двигатель мощностью 120 сил и 132-сильный агрегат объёмом 1,8 литра.
Все подробности о сроках старта продаж отечественного кроссовера, а также его ценах и комплектациях, станут известны позднее.
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Источник:РИА Новости
Автор:Светлана Ходос