Эксперт развеял популярный автомобильный миф

Главное заблуждение — будто тюнеры принуждают двигатель работать за границами физических возможностей. Это не всегда так: многое зависит от квалификации специалистов и здравого смысла, подчёркивает эксперт.

Мощность на одном и том же моторе повышают двумя способами. Первый, наиболее простой, используют чаще всего. Мельников назвал его «варварским»: когда происходит вмешательство в параметры подачи топлива, наддува, углов опережения зажигания (для бензиновых) или впрыска (для дизельных). «В этом случае можно рассчитывать на быстрый результат по приросту желаемых мощности и крутящего момента. Но обратной стороной медали окажется нарушение защитных механизмов, заложенных в инженерную модель заводскими проектировщиками. Такой тюнинг действительно "выжимает из мотора все соки", и, скорее, пригоден для настройки спортивных авто с прицелом на одну гонку, или, как говорят заказчики, "на все деньги"», — объясняет специалист.

Второй способ он назвал «инженерным», не будь ограничений экологическими нормами. В этом случае специалист не вмешивается в карты подачи, наддува и зажигания, а оперирует картами ограничений в математической модели, рассчитывающей крутящий момент. Мотор разблокируют по аналогичным принципам, используемым на заводе в более мощных версиях, не ломая хрупкую систему защит. Этот вариант называют «гражданским»: он рассчитан на долгую беспроблемную работу.

Помимо этого, опытные мастера, добавляя немного мощности, обязательно обеспечат лучший отвод тепла и снизят нагрузку в других аспектах. Так, уменьшение рабочей температуры охлаждающей жидкости с экологичных заводских 107-115 градусов Цельсия до безопасных 90-95 градусов защищает двигатель, пластик, сальники и масло от перегрева. «Обогащение смеси под нагрузкой предотвращает детонационное разрушение поршней, а корректировка алгоритма работы масляного насоса обеспечивает полноценное давление во всех активных режимах, устраняя риск масляного голодания. В итоге грамотный чип-тюнинг — это не агрессивное вмешательство, а продуманный инжиниринг, способный исправить экологические крайности заводских калибровок и — в умелых руках — не навредить», — подытожил Станислав Мельников.

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