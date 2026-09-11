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Опубликовано 11 сентября 2026, 16:55
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Марка Jeland показала необычную внешность новой модели

В компании уверены, что автомобиль заинтересует фанатов игровой культуры и научной фантастики, а также ценителей нестандартных решений
Российский кроссовер Jeland C4 получил внешность в стиле «кибер-меха». Российская марка Jeland раскрыла особенности внешности новой модели C4. Кроссовер создан в стиле «кибер-меха» (Cyber Mecha), что навеяно научной фантастикой и виртуальными пространствами. Как пояснили Quto в пресс-службе производителя, в основе дизайна новинки — чёткие грани кузова, угловатые очертания и выразительный рисунок передних и задних фонарей.
Марка Jeland показала необычную внешность новой модели
Пресс-служба Jeland

Передняя часть кроссовера выделяется трёхуровневой световой структурой. Узкие светодиодные секции дневных ходовых огней с рисунком из острых световых линий, блок фар ближнего и дальнего света, диагональные светодиодные полосы поворотников между ними вместе создают выразительный образ, поддерживающий стиль «кибер-меха».

Бросаются в глаза резкие штамповки на дверях и угловатые накладки колёсных арок. Спойлер над задним стеклом продолжает линию крыши. Задние фонари со стреловидным рисунком объединены в единый горизонтальный блок тёмной вставкой с надписью Jeland, что визуально делает автомобиль шире.

Для C4 доступно шесть цветов кузова, включая синий, красный и жёлтый. По мнению производителя, яркие оттенки подчёркивают рельеф поверхностей и характер модели.

Информация о комплектациях и ценах новинки будет озвучена позже.

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Источник:Пресс-служба Jeland
Автор:Марина Аверкина
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