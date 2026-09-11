Марка Jeland показала необычную внешность новой модели

Передняя часть кроссовера выделяется трёхуровневой световой структурой. Узкие светодиодные секции дневных ходовых огней с рисунком из острых световых линий, блок фар ближнего и дальнего света, диагональные светодиодные полосы поворотников между ними вместе создают выразительный образ, поддерживающий стиль «кибер-меха».

Бросаются в глаза резкие штамповки на дверях и угловатые накладки колёсных арок. Спойлер над задним стеклом продолжает линию крыши. Задние фонари со стреловидным рисунком объединены в единый горизонтальный блок тёмной вставкой с надписью Jeland, что визуально делает автомобиль шире.

Для C4 доступно шесть цветов кузова, включая синий, красный и жёлтый. По мнению производителя, яркие оттенки подчёркивают рельеф поверхностей и характер модели.

Информация о комплектациях и ценах новинки будет озвучена позже.

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