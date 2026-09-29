Названа главная ошибка водителей при езде в тумане

Названа главная ошибка водителей при езде в туманеНеожиданный туман на трассе — испытание даже для опытного автомобилиста
Многие путают символы на приборной панели, подчеркнули эксперты портала 110km.ru. Зелёный индикатор означает передние противотуманные фары, жёлтый — задний противотуманный фонарь. Узнать их можно по волнистой линии на знаке.
Передние противотуманные фары разрешены к использованию при густом тумане, снегопаде или ливне, когда обзор резко снижается. В сумерках и ночью — только с ближним светом. Днём их можно применять без ближнего света вместо дневных ходовых огней.
Задний противотуманный фонарь по закону разрешено применять при видимости менее 300 метров. В ясную погоду он может ослепить едущих сзади и приведет к штрафу. Обязательного правила включать его постоянно нет, но за неправильное использование накажут на 500 рублей.
Автоматические системы освещения не всегда замечают туман или хмурую погоду. Водитель должен контролировать свет сам: дневные ходовые огни в этих условиях не спасут. На трассе при любой видимости нужны дневные ходовые огни или ближний свет. Ночью и при обзоре менее 300 метров ближний свет обязателен.
Частая ошибка автомобилистов — использование дальнего света в тумане. Это рискованная ситуация: он отражается от капель влаги и создает белую пелену перед машиной. Достаточно ограничиться ближним светом или противотуманными фарами.
Важно помнить и о дистанции. При 50 километрах в час она должна быть минимум 50 метров до машины впереди. Ориентир — дорожные столбики: на трассах и автомагистралях их ставят через 50 метров.
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