Названа главная ошибка водителей при езде в тумане

Многие путают символы на приборной панели, подчеркнули эксперты портала 110km.ru. Зелёный индикатор означает передние противотуманные фары, жёлтый — задний противотуманный фонарь. Узнать их можно по волнистой линии на знаке.

Передние противотуманные фары разрешены к использованию при густом тумане, снегопаде или ливне, когда обзор резко снижается. В сумерках и ночью — только с ближним светом. Днём их можно применять без ближнего света вместо дневных ходовых огней.

Задний противотуманный фонарь по закону разрешено применять при видимости менее 300 метров. В ясную погоду он может ослепить едущих сзади и приведет к штрафу. Обязательного правила включать его постоянно нет, но за неправильное использование накажут на 500 рублей.