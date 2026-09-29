В мессенджере Max появится полезная функция для водителей

Правительство России и власти Москвы намерены до конца 2026 года подготовить нужные нормативные правовые акты, в том числе поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

По данным экспертов, около 30% граждан узнают о постановлениях поздно и не успевают оплатить штраф со скидкой. В настоящее время такие документы направляют только заказным письмом или в электронном виде через сервисы «Почты России». Сейчас закон не разрешает пересылать их через Max.

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