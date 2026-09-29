В мессенджере Max появится полезная функция для водителей

Опубликовано 29 сентября 2026, 17:431 мин.
В мессенджере Max появится полезная функция для водителейС инициативой вышла мэрия Москвы, а в Кремле идею поддержали
Россиянам станет доступно оперативное получение штрафов в мессенджере Max. В России разрабатывают порядок, по которому граждане могут оперативно получать в Max постановления об административных правонарушениях, включая штрафы за несоблюдение правил дорожного движения.
Norma Mortenson / Pexels
Правительство России и власти Москвы намерены до конца 2026 года подготовить нужные нормативные правовые акты, в том числе поправки в Кодекс об административных правонарушениях.
По данным экспертов, около 30% граждан узнают о постановлениях поздно и не успевают оплатить штраф со скидкой. В настоящее время такие документы направляют только заказным письмом или в электронном виде через сервисы «Почты России». Сейчас закон не разрешает пересылать их через Max.
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Источник:«Интерфакс»
Автор:Марина Аверкина