Новости
Опубликовано 28 сентября 2026, 18:41
1 мин.

Водителям напомнили о полезной функции портала Госуслуг

Автомобилистам назвали способ связаться с владельцем машины, перекрывшей выезд
Водителям напомнили о полезной функции портала Госуслуг. Автомобилистам напомнили о способе связаться с владельцем машины, которая перекрыла выезд. Для этого можно воспользоваться соответствующим сервисом на портале Госуслуг, сообщил автоэксперт Дмитрий Попов.
Водителям напомнили о полезной функции портала Госуслуг
Комсомольская правда / PhotoXPress.ru

Он пояснил, что функция «Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства» позволяет писать гражданам, если их автомобили мешают проезду. Однако помочь это может только в том случае, если водитель находится на связи и пользуется сервисом.

Если реакции не следует, то можно обратиться в ГИБДД с заявлением. Для этого нужно сфотографировать автомобиль таким образом, чтобы были видны место происшествия и регистрационный знак. Если машина припаркована с нарушениями, владельца могут привлечь к ответственности.

«Но то, что вы сейчас, в моменте, не сможете освободить выезд, — это совершенно очевидно. Это элемент коммуникации с соседями, на самом деле», — заключил Попов.

Читайте также:

  • Great Wall объявил цены на новый большой кроссовер для России
  • Jetour раскрыл все подробности о новой машине для россиян
  • В России назвали цены на новый компактный кроссовер Volkswagen
Источник:RT
Автор:Светлана Ходос
Теги:
#законы
,
#парковки
,
#ГИБДД
,
#автомобильные новости
  1. Quto.ru/
  2. Журнал/
  3. Новости/
  4. Водителям напомнили о полезной функции портала Госуслуг