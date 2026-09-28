Водителям напомнили о полезной функции портала Госуслуг

Он пояснил, что функция «Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства» позволяет писать гражданам, если их автомобили мешают проезду. Однако помочь это может только в том случае, если водитель находится на связи и пользуется сервисом.

Если реакции не следует, то можно обратиться в ГИБДД с заявлением. Для этого нужно сфотографировать автомобиль таким образом, чтобы были видны место происшествия и регистрационный знак. Если машина припаркована с нарушениями, владельца могут привлечь к ответственности.

«Но то, что вы сейчас, в моменте, не сможете освободить выезд, — это совершенно очевидно. Это элемент коммуникации с соседями, на самом деле», — заключил Попов.

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