Опубликовано 28 сентября 2026, 18:411 мин.
Водителям напомнили о полезной функции портала ГосуслугАвтомобилистам назвали способ связаться с владельцем машины, перекрывшей выезд
Водителям напомнили о полезной функции портала Госуслуг. Автомобилистам напомнили о способе связаться с владельцем машины, которая перекрыла выезд. Для этого можно воспользоваться соответствующим сервисом на портале Госуслуг, сообщил автоэксперт Дмитрий Попов.
Комсомольская правда / PhotoXPress.ru
Он пояснил, что функция «Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства» позволяет писать гражданам, если их автомобили мешают проезду. Однако помочь это может только в том случае, если водитель находится на связи и пользуется сервисом.
Если реакции не следует, то можно обратиться в ГИБДД с заявлением. Для этого нужно сфотографировать автомобиль таким образом, чтобы были видны место происшествия и регистрационный знак. Если машина припаркована с нарушениями, владельца могут привлечь к ответственности.
«Но то, что вы сейчас, в моменте, не сможете освободить выезд, — это совершенно очевидно. Это элемент коммуникации с соседями, на самом деле», — заключил Попов.
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Источник:RT
Автор:Светлана Ходос
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