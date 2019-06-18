quto.ru

Редакция

Асатур Бисембин
Редактор
bisembin@motor.ru
Александр Воронцов
Редактор
vorontsov@quto.ru
Екатерина Липатова
Редактор
ek.lipatova@rambler-co.ru
Дмитрий Маряшин
Старший редактор каталога Quto.ru
DMaryashin@rambler-co.ru
Андрей Моторов
Главный редактор Motor.ru и Quto.ru
Светлана Парфенова
Александр Плеханов
Александр Столяров
редактор
Светлана Ходос
Редактор
khodos@quto.ru

Контактная информация

Телефон

+7 (495) 785-17-00

Почта

info@quto.ru

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Адрес для посылок и корреспонденции

ООО «Рамблер Групп», 117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 9, стр. 1 БЦ «Даниловская Мануфактура», «Ряды Солдатенкова» 1, 2, подъезд 5

По вопросам информационного партнерства

Ведущий менеджер по маркетингу Екатерина Голозубова e.golozubova@rambler-co.ru

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По вопросам коммерческого размещения

quto@sberseller.ru

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Учредитель: ООО «Рамблер Групп»

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 9, стр. 1

Форма периодического распространения: сетевое издание. Территория распространения: РФ, другие страны

Главный редактор: Моторов А.И.