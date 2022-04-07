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Китайский GAC представил «убийцу Creta»: такая машина появится в России
Что выбрать: вариатор или «автомат»?
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