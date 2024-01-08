7 фраз, которые не стоит говорить гаишнику

На дороге есть водитель и Правила, которые необходимо неукоснительно соблюдать. А теперь представьте, как к подобному высказыванию отнесется сознательный и жёсткий сотрудник ГИБДД, который вполне может стоять перед вами.

«Ловили бы преступников!»

Фраза ни о чём. Сотрудник ГИБДД, который поймал вас за совершенно очевидное нарушение, скорее всего, останется глух к вашему крику души. А, быть может, и вовсе рассвирепеет: он выполняет свою работу и долг, а вы его начинаете учить жизни и тому, как ему делать своё дело, намекая на то, какой вы безгрешный, белый и пушистый. Поставьте себя на место гаишника… Что, рука уже потянулась к пистолету?

«Командир, может, решим на месте?»

Дача взятки должностному лицу наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до одного года, или в размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо исправительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового, либо принудительными работами на срок до трёх лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без такового.