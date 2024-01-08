7 фраз, которые не стоит говорить гаишнику

7 фраз, которые не стоит говорить гаишникуВы можете быть молодым, самоуверенным или просто рассерженным. Но как бы то ни было, хорошенько подумайте, прежде чем использовать представленные ниже фразы в диалоге с инспектором ДПС.
«Командир, можно побыстрее? Тороплюсь!»
Всё. С этого момента, даже если факта нарушения нет, а гаишник «завис» с документами, вы рискуете подзадержаться. Конечно, инспектор может прислушаться (вдруг вы торопитесь на день рождения к хомячку вашей подруги или просто страсть как хотите в туалет), но будьте готовы, что этого не произойдет и страж правопорядка будет всё делать нарочито долго.
А в особо тяжёлом случае ваше поведение спровоцирует продувку на предмет алкогольного опьянения. Вы, часом, накануне не употребляли?
«А вон тот парень ехал быстрее!»
Если вы ехали 120 км/ч там, где разрешается максимум 80 км/ч и вас повязали, не обратив внимание на «гонщика», просвистевшего 140 км/ч, то… примите свою судьбу. Жизнь вообще штука не всегда справедливая. Будете давить на гаишника и, кто знает, чем закончится этот вечер. Если серьёзно, то не надо нарушать, а потом указывать пальчиком в сторону ещё более плохих парней. Не переживайте, сейчас разберутся с вами и возьмутся за них.
«Да вы вообще знаете, кто я?»
Подобные фразы, намекающие на «избранность» нарушителя и его принадлежность к «высшей касте», вызывают неприкрытое раздражение у большого числа обычных граждан. Если вы нарушили, то абсолютно неважно, кто вы, кто ваш брат или папа.
На дороге есть водитель и Правила, которые необходимо неукоснительно соблюдать. А теперь представьте, как к подобному высказыванию отнесется сознательный и жёсткий сотрудник ГИБДД, который вполне может стоять перед вами.
«Ловили бы преступников!»
Фраза ни о чём. Сотрудник ГИБДД, который поймал вас за совершенно очевидное нарушение, скорее всего, останется глух к вашему крику души. А, быть может, и вовсе рассвирепеет: он выполняет свою работу и долг, а вы его начинаете учить жизни и тому, как ему делать своё дело, намекая на то, какой вы безгрешный, белый и пушистый. Поставьте себя на место гаишника… Что, рука уже потянулась к пистолету?
«Командир, может, решим на месте?»
Дача взятки должностному лицу наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до одного года, или в размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо исправительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового, либо принудительными работами на срок до трёх лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без такового.
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«Это всё навигатор!»
Едете вы, а потом — раз — и на дорогу с односторонним и притом встречным движением. После того, как инспектор остановит вас, даже не думайте всё сваливать на навигационную систему, которая подвела вас под монастырь. Гарантируем, что инспектору это не понравится. В конце концов, гаджет не освобождает вас от ответственности и его наличие в автомобиле не означает, что не нужно следить за дорожными знаками.
«Да я вообще не нарушал!»
Мы не берём в расчёт ситуации, когда автомобилист чист как горный ручей и действительно не нарушил ни одного пункта ПДД, а коварный гаишник инкриминирует ему проезд на красный, разворот через двойную сплошную и убийство сына Ивана Грозного.
Речь именно о случаях, когда вы нарушили, но начинаете спорить. Представьте себе, сколько за день инспектор видит таких «честных» и что испытывает по отношению к ним?