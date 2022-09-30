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Условия использования
Вступили в силу 30.09.2022
Настоящие условия использования (далее – Условия) определяют общие условия, на которых Учредитель предоставляет Ресурс. Вам, Пользователю, необходимо внимательно ознакомиться с текстом Условий. В случае несогласия с любым из положений, Вы не должны использовать Ресурс.
Термины
Учредитель
– юридическое лицо, являющееся учредителем СМИ и предоставляющее Пользователям Ресурс. Выходные данные (наименование и реквизиты) Учредителя размещены на Ресурсе.
Ресурс
– сайт, проект, сервис и/или иной продукт в сети Интернет, предоставляемый Учредителем.
Пользователь
– физическое лицо, использующее Ресурс и обладающее необходимой дееспособностью для заключения и исполнения Условий.
Контент
– дизайн, графика, изображения, фотографии, тексты, статьи, видео, музыка, песни, компьютерные программы, базы данных, товарные знаки, логотипы, любые иные результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, размещенные или размещаемые на Ресурсе.
Документы
– совместно Условия, политика конфиденциальности и иные документы, размещенные в соответствующем разделе Ресурса.
Действие условий
Условия заключаются в соответствии с нормами законодательства РФ, регулирующими принятие публичной оферты конклюдентными действиями.
Условия считаются заключенными с момента их принятия Пользователем. Осуществление Пользователем доступа к Ресурсу означает, что Пользователь полностью и безоговорочно принял Условия. Условия обязательны для исполнения Пользователем и Учредителем с момента их заключения. Если Пользователь не согласен с Условиями, он не вправе использовать Ресурс.
Условия могут быть изменены Учредителем в одностороннем внесудебном порядке. Анонсирование изменений и публикация измененных Условий производится на Ресурсе. Используя Ресурс после изменения Условий, Пользователь принимает Условия полностью и безоговорочно в измененном виде.
Ресурсом может быть предусмотрено предоставление Пользователю дополнительного функционала, правила использования которого регулируются в соответствии с отдельными документами.
Использование ресурса
Предоставляя Ресурс, Учредитель ожидает от Пользователей, что они будут соблюдать права и законные интересы других Пользователей и иных третьих лиц, а также законодательство РФ. Более того, это является необходимым и обязательным условием использования Ресурса.
Пользователь осознает и соглашается, что Ресурс может содержать рекламу. При этом Пользователь не вправе размещать на Ресурсе рекламу и ссылки на рекламу.
Ресурс предназначен для личного некоммерческого использования, не связанного с осуществлением предпринимательской деятельности.
Пользователь самостоятельно несет ответственность за все действия, совершаемые им на Ресурсе, за нарушение законодательства РФ, Условий и иных Документов.
Ресурс предоставляется «как есть». Учредитель не гарантирует, что Ресурс и результат его использования будут удовлетворять ожиданиям Пользователя. Пользователь принимает все последствия и самостоятельно несёт все возможные риски, связанные с использованием Ресурса.
Учредитель не несет ответственности за любые виды убытков, произошедшие вследствие использования Ресурса и/или его отдельных функций.
Учредитель предоставляет Пользователю возможность получать в связи или в результате использования Ресурса сообщения информационного, новостного, рекламного или иного характера от Учредителя и/или ее партнеров. Условия предоставления таких сообщений регулируются
Правилами рассылок
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В целях улучшения качества и удобства использования Ресурса, повышения его эффективности и разработки новых продуктов, а также проведения статистических и иных исследований на Ресурсе используются cookies (небольшие фрагменты данных о прошлых посещениях). Пользователь может просмотреть срок действия cookies, а также запретить их сохранение в настройках своего браузера.
Иное
Отношения Учредителя и Пользователя, в том числе предусмотренные Условиями, регулируются законодательством РФ.
Все споры, возникающие из Условий и/или связанные с Ресурсом и Контентом, могут быть переданы на разрешение суда после принятия Сторонами мер по досудебному урегулированию спора по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня направления первой претензии. Если спор не урегулирован в досудебном порядке согласно настоящему пункту, он может быть передан на разрешение суда по месту нахождения Учредителя.
Юридически значимые сообщения в адрес Учредителя направляются по адресу:
117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 9, стр. 1.
По настоящим Условиям Учредитель предоставляет Ресурс безвозмездно, поэтому нормы о защите прав потребителей не применяются.