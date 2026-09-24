АвтоВАЗ работает над дальнобойной версией Azimut

Опубликовано 24 сентября 2026, 09:301 мин.
АвтоВАЗ работает над дальнобойной версией AzimutПредсерийный вариант гибридного кроссовера может быть представлен в III квартале 2026
На АвтоВАЗе работают над дальнобойной версией своего первого кроссовера. В инженерных цехах Волжского автозавода кипит работа по созданию гибридной версии вседорожника Lada Azimut. Прототип может быть представлен в ближайшее время, заявил президент предприятия Максим Соколов.
Lada
«Наши инженеры разрабатывают подключаемый гибрид на базе нового кроссовера Lada Azimut. Такой пилотный образец гибридного "Азимута" будет готов в этом году уже в III квартале», — подчеркнул глава автогиганта.
По его словам, отдача бензо-электрической установки составит 290 сил, а на разгон от 0 до 100 км/ч потребуется 5,7 секунды. Также он сообщил, что суммарный запас хода автомобиля составит около 1 100 км.
Ранее стало известно, что производство серийного Lada Azimut начнётся 25 сентября 2026 года. О сроках начала продаж, ценах и комплектациях модели производитель сообщит дополнительно.
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