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Опубликовано 24 сентября 2026, 09:30
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АвтоВАЗ работает над дальнобойной версией Azimut

Предсерийный вариант гибридного кроссовера может быть представлен в III квартале 2026
На АвтоВАЗе работают над дальнобойной версией своего первого кроссовера. В инженерных цехах Волжского автозавода кипит работа по созданию гибридной версии вседорожника Lada Azimut. Прототип может быть представлен в ближайшее время, заявил президент предприятия Максим Соколов.
АвтоВАЗ работает над дальнобойной версией Azimut
Lada

«Наши инженеры разрабатывают подключаемый гибрид на базе нового кроссовера Lada Azimut. Такой пилотный образец гибридного "Азимута" будет готов в этом году уже в III квартале», — подчеркнул глава автогиганта.

По его словам, отдача бензо-электрической установки составит 290 сил, а на разгон от 0 до 100 км/ч потребуется 5,7 секунды. Также он сообщил, что суммарный запас хода автомобиля составит около 1 100 км.

Ранее стало известно, что производство серийного Lada Azimut начнётся 25 сентября 2026 года. О сроках начала продаж, ценах и комплектациях модели производитель сообщит дополнительно.

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