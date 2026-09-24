АвтоВАЗ работает над дальнобойной версией Azimut

«Наши инженеры разрабатывают подключаемый гибрид на базе нового кроссовера Lada Azimut. Такой пилотный образец гибридного "Азимута" будет готов в этом году уже в III квартале», — подчеркнул глава автогиганта.

По его словам, отдача бензо-электрической установки составит 290 сил, а на разгон от 0 до 100 км/ч потребуется 5,7 секунды. Также он сообщил, что суммарный запас хода автомобиля составит около 1 100 км.

Ранее стало известно, что производство серийного Lada Azimut начнётся 25 сентября 2026 года. О сроках начала продаж, ценах и комплектациях модели производитель сообщит дополнительно.

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