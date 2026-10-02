Новости
Опубликовано 02 октября 2026, 09:42
1 мин.

Объявлены сроки начала сборки самой технологичной Lada в истории

Глава Минпромторга рассказал о гибридном Azimut
В Минпромторге назвали сроки начала выпуска новой дальнобойной Lada. На Волжском автозаводе кипит активная работа над гибридной модификацией кроссовера Azimut. Как заявил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, до конвейера новинка доберётся в ближайшие годы.
Объявлены сроки начала сборки самой технологичной Lada в истории
РИА Новости / Пелагия Тихонова

«У коллег есть ресурсы и программа — и мы сможем гибридную версию в 2028 году поставить на конвейер» — сообщил глава ведомства на выставке «Иннопром.Беларусь».

Ранее Алиханов сообщал, что бензо-электрической версии паркетника положена установка суммарной мощностью порядка 500 сил, в состав которой войдут бензиновый двигатель и пара электромоторов. По его словам, разгон от 0 до 100 км/ч будет занимать порядка 6,5 сек., а запас хода составит около 1000 км.

Читайте также:

Источник:Прайм
Автор:Светлана Ходос
Теги:
#АвтоВАЗ
,
#Lada
,
#Lada Azimut
,
#гибрид/электрокар
,
#SUV / внедорожники
,
#автомобильные новости
  1. Quto.ru/
  2. Журнал/
  3. Новости/
  4. Объявлены сроки начала сборки самой технологичной Lada в истории