Объявлены сроки начала сборки самой технологичной Lada в истории

«У коллег есть ресурсы и программа — и мы сможем гибридную версию в 2028 году поставить на конвейер» — сообщил глава ведомства на выставке «Иннопром.Беларусь».

Ранее Алиханов сообщал, что бензо-электрической версии паркетника положена установка суммарной мощностью порядка 500 сил, в состав которой войдут бензиновый двигатель и пара электромоторов. По его словам, разгон от 0 до 100 км/ч будет занимать порядка 6,5 сек., а запас хода составит около 1000 км.

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