Объявлены сроки начала сборки самой технологичной Lada в истории

Опубликовано 02 октября 2026, 09:421 мин.
Объявлены сроки начала сборки самой технологичной Lada в историиГлава Минпромторга рассказал о гибридном Azimut
В Минпромторге назвали сроки начала выпуска новой дальнобойной Lada. На Волжском автозаводе кипит активная работа над гибридной модификацией кроссовера Azimut. Как заявил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, до конвейера новинка доберётся в ближайшие годы.
РИА Новости / Пелагия Тихонова
«У коллег есть ресурсы и программа — и мы сможем гибридную версию в 2028 году поставить на конвейер» — сообщил глава ведомства на выставке «Иннопром.Беларусь».
Ранее Алиханов сообщал, что бензо-электрической версии паркетника положена установка суммарной мощностью порядка 500 сил, в состав которой войдут бензиновый двигатель и пара электромоторов. По его словам, разгон от 0 до 100 км/ч будет занимать порядка 6,5 сек., а запас хода составит около 1000 км.
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Источник:Прайм
Автор:Светлана Ходос