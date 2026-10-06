Российская марка Voyah сообщила о появлении фирменной программы субсидий

Производитель отмечает, что появление фирменного субсидирования связано с исчерпанием лимита госпрограммы льготного автокредитования.

Уточняется, что россияне при покупке гибридов бренда могут получить субсидию от Voyah в размере 500 000 рублей. Впрочем, для этого на машину нужно оформить кредит.

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