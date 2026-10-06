Российская марка Voyah сообщила о появлении фирменной программы субсидий

Опубликовано 06 октября 2026, 10:071 мин.
Российская марка Voyah сообщила о появлении фирменной программы субсидийНовые меры связаны с исчерпанием программ господдержки
Автобренд Voyah запустил фирменную программу поддержки покупателей. Российская компания объявила о появлении фирменных мер субсидирования при покупке машин. Как говорится в сообщении, поступившем в редакцию Quto.ru, программа «Экосубсидия Voyah 500» действует с 1 октября 2026 года.
Voyah
Производитель отмечает, что появление фирменного субсидирования связано с исчерпанием лимита госпрограммы льготного автокредитования.
Уточняется, что россияне при покупке гибридов бренда могут получить субсидию от Voyah в размере 500 000 рублей. Впрочем, для этого на машину нужно оформить кредит.
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