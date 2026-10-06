Новости
Опубликовано 06 октября 2026, 10:07
1 мин.

Российская марка Voyah сообщила о появлении фирменной программы субсидий

Новые меры связаны с исчерпанием программ господдержки
Автобренд Voyah запустил фирменную программу поддержки покупателей. Российская компания объявила о появлении фирменных мер субсидирования при покупке машин. Как говорится в сообщении, поступившем в редакцию Quto.ru, программа «Экосубсидия Voyah 500» действует с 1 октября 2026 года.
Российская марка Voyah сообщила о появлении фирменной программы субсидий
Voyah

Производитель отмечает, что появление фирменного субсидирования связано с исчерпанием лимита госпрограммы льготного автокредитования.

Уточняется, что россияне при покупке гибридов бренда могут получить субсидию от Voyah в размере 500 000 рублей. Впрочем, для этого на машину нужно оформить кредит.

Читайте также:

  • Кроссовер Lada обзаведётся продвинутыми водительскими ассистентами
  • В Госдуме предложили возродить утилизацию машин россиян
  • Дилеры начали получать кроссоверы Umo от Яндекса
Автор:Светлана Ходос
Теги:
#Voyah
,
#автокредитование
,
#автомобильные новости
,
#гибрид/электрокар
  1. Quto.ru/
  2. Журнал/
  3. Новости/
  4. Российская марка Voyah сообщила о появлении фирменной программы субсидий