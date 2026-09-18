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Опубликовано 18 сентября 2026, 13:21
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В России появится новый дешёвый кроссовер на семь мест

Компания VGV объявила старт предзаказов на новый U70 Plus
В России начались продажи нового дешёвого семиместного кроссовера. Российская компания «Мотор-Плейс» объявила о начале приёма предварительных заказов на среднеразмерный трёхрядный кроссовер VGV U70 Plus. Россиянам модель будет предложена с единственным двигателем и в двух комплектациях: Elite и Luxury.
В России появится новый дешёвый кроссовер на семь мест
VGV

Под капотом автомобиля разместился 1,5-литровый турбомотор на 146 л. с., работающий в связке с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. В будущем ожидается появление в России модификации с механической трансмиссией.

Сообщается, что схема поставок привязана к прямому заказу с завода, так что окончательная стоимость паркетника будет «динамической», а рассчитываться она будет «на основе актуального курса валют, стоимости логистики и действующих таможенных пошлин».

На сегодняшний день цены на VGV U70 Plus в комплектации Elite начинаются от 2 572 420 рублей, в версии Luxury — от 2 712 293 рублей. Подробностей о сроках поставки «живых» машин пока нет.

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Автор:Светлана Ходос
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