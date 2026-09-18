В России появится новый дешёвый кроссовер на семь мест

Под капотом автомобиля разместился 1,5-литровый турбомотор на 146 л. с., работающий в связке с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. В будущем ожидается появление в России модификации с механической трансмиссией.

Сообщается, что схема поставок привязана к прямому заказу с завода, так что окончательная стоимость паркетника будет «динамической», а рассчитываться она будет «на основе актуального курса валют, стоимости логистики и действующих таможенных пошлин».

На сегодняшний день цены на VGV U70 Plus в комплектации Elite начинаются от 2 572 420 рублей, в версии Luxury — от 2 712 293 рублей. Подробностей о сроках поставки «живых» машин пока нет.

Читайте также: