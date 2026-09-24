В России продают редкий и очень дорогой внедорожник Toyota

Как сообщает портал 110km.ru, автомобиль оснащается 4,5-литровым дизелем на 235 л. с., работающий в связке с автоматической коробкой передач, привод — полный.

В объявлении указано, что за всё время машина проехала 2329 км и сохранилась в заводском состоянии — это подтверждается данными в ПТС. Также вездеход оборудован подогревом и вентиляцией сидений, люком в крыше и другим оборудованием.

Продавец намерен выручить за свой 13-летний Toyota Land Cruiser 200 15 750 000 рублей.

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