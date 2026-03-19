В России зафиксирован резкий рост импорта машин из Японии

Опубликовано 19 марта 2026, 16:491 мин.
В России зафиксирован резкий рост импорта машин из ЯпонииОбъём ввоза увеличился на 42%
Ввоз автомобилей из Японии в РФ резко увеличился. Согласно данным таможенной службы страны восходящего солнца, в феврале объём экспорта транспортных средств значительно увеличился относительно прошлого года, причём речь идёт не только о машинах, но также о мотоциклах и запчастях.
РИА Новости / Илья Наймушин
В частности, автомобилей на территорию России было ввезено на 42% больше относительно февраля 2025 года, мотоциклов — на 9,9%, деталей для ремонта — на 12,7%.
Кроме того, Япония заметно нарастила объём экспорта пластмасс — сразу на 285,8% по сравнению с прошлым годом.
Всего же в прошлом месяце объём ввоза различных товаров вырос по сравнению с 2025 на 65,9%.
Тем временем в Госдуме приняли законопроект, согласно которому оставленные на таможне автомобили россиян хотят быстрее изымать в пользу государства.
Источник:Прайм
Автор:Светлана Ходос