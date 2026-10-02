GAC анонсировал россыпь новинок для России

Опубликовано 02 октября 2026, 14:181 мин.
GAC анонсировал россыпь новинок для РоссииКитайский производитель намерен запустить несколько новых моделей в 2027
GAC анонсировал несколько новых машин для россиян. Китайский автопроизводитель намерен начать продажи на российском рынке нескольких новых батарейных автомобилей в будущем году. При этом никаких подробностей о моделях, их характеристиках и сроках появления в нашей стране пока нет.
GAC
«Что касается планов продаж, в условиях турбулентности рынка конкретные цифры на 2027 год пока называть рано — на итоговую долю влияют внешние и внутренние факторы, включая экономическую ситуацию, динамику спроса, развитие нашей дилерской сети, общую конкурентную среду и другое. На данный момент мы сосредоточены на развитии бренда и его модельного ряда и уверены, что при благоприятных условиях наши позиции будут укрепляться», — пояснили в пресс-службе бренда.
В компании также отметили, что все подробности о готовящихся новинках, срокам их появления, характеристикам и комплектациям, станут известны после утверждения планов.
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Источник:Автостат
Автор:Светлана Ходос