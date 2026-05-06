Раскрыты сроки выгодной покупки машин в России

«Раньше была классическая история — переход года давал скидку примерно от 5 до 10%. То есть дилер уже продавал в ноль или даже иногда в минус. И сейчас это происходит. Поэтому весной, если вы не собираетесь перепродавать машину через два года, приходите и поторгуйтесь. Вы получите абсолютно нормальный автомобиль, выпущенный в конце прошлого года. И добьетесь скидки, может быть, 5%», — отметил эксперт.

Кроме того, выгодно купить машину можно осенью и под конец года. В этом случае продавцы хотят распродать остатки с закончить год, так что россияне могут неплохо сэкономить на покупке. Впрочем, во второй половине года Подщеколдин также советует гражданам торговаться для получения более выгодных условий.

«Хотя год на год не приходится. Если мы вспомним 2022-й, когда был огромный дефицит на рынке, то цены росли. Сейчас автомобилей вроде как достаточно, но, тем не менее, все захотят продать машины в конце года. И поэтому у нас два сезона, я бы так сказал. Весной дилерам надо продать все авто с прошлого года. А в конце года не уйти с машинами в год следующий», — заключил президент РОАД.

