Опубликовано 26 мая 2026, 08:59
В одном из регионов России обнулят налог на мощные электрокары

С инициативой выступил губернатор города
В одном из регионов РФ обнулят налог на мощные электромобили. В Санкт-Петербурге предложили отменить транспортный налог для всех автомобилей с полностью электрическими силовыми установками, а также работающими на природном газе. С соответствующей инициативой выступил губернатор северной столицы Александр Беглов.
PhotoXPress.ru

Предполагается, что транспортный налог будет обнулён до 2030 года, а распространяться он будет на все транспортные средства, за исключением воздушных и водных.

«Важно, что теперь снимаются ограничения по месту производства, мощности двигателя и дате регистрации транспортного средства, что потенциально повысит интерес петербуржцев к экологичному транспорту и позволит улучшить состояние окружающей среды в городе», — отметили в городской администрации.

На сегодняшний день налог в Санкт-Петербурге не платят только владельцы электромобилей с моторами менее 150 л. с., а также автомобилисты, которые установили ГБО во время действия льготного периода или купили новую машину с заводским оборудованием.

Законопроект будет рассмотрен в июне 2026 года.

Источник:Фонтанка
Автор:Светлана Ходос
