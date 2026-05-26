В одном из регионов России обнулят налог на мощные электрокары

Предполагается, что транспортный налог будет обнулён до 2030 года, а распространяться он будет на все транспортные средства, за исключением воздушных и водных.

«Важно, что теперь снимаются ограничения по месту производства, мощности двигателя и дате регистрации транспортного средства, что потенциально повысит интерес петербуржцев к экологичному транспорту и позволит улучшить состояние окружающей среды в городе», — отметили в городской администрации.

На сегодняшний день налог в Санкт-Петербурге не платят только владельцы электромобилей с моторами менее 150 л. с., а также автомобилисты, которые установили ГБО во время действия льготного периода или купили новую машину с заводским оборудованием.

Законопроект будет рассмотрен в июне 2026 года.

