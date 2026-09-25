В России объявили цены на новый кроссовер Mazda

Опубликовано 25 сентября 2026, 11:311 мин.
В России объявили цены на новый кроссовер MazdaПоставками CX-50 занимается столичный автосалон
В России начались продажи нового кроссовера Mazda. На российском рынке начались продажи японских вседорожников CX-50 2026 года выпуска. Поставками машин по схеме параллельного импорта занимается один из московских автосалонов, а сами автомобили доступны под заказ со сроком ожидания от 45 до 60 дней.
E.N. Cars
Габаритная длина паркетника составляет 4785 мм, ширина 1920 мм, высота — 1638 мм.
В движение модель приводит 2,0-литровый двигатель на 155 л. с., работающий в связке с автоматической коробкой передач, привод — передний. Максимальная скорость паркетника достигает 190 км/ч, а расход топлива равен 7 литрам бензина АИ-95 на 100 км пути.
Перечень оснащения включает камеры кругового обзора, панорамную крышу с люком, адаптивный круиз-контроль, подогрев сидения.
Цены на Mazda CX-50 составляют 3 632 000 рублей.
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