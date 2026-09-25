В России объявили цены на новый кроссовер Mazda

Поставками CX-50 занимается столичный автосалон

В России начались продажи нового кроссовера Mazda. На российском рынке начались продажи японских вседорожников CX-50 2026 года выпуска. Поставками машин по схеме параллельного импорта занимается один из московских автосалонов, а сами автомобили доступны под заказ со сроком ожидания от 45 до 60 дней.