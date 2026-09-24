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Опубликовано 24 сентября 2026, 14:21
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В Ульяновске запустили производство нового внедорожника Sollers

Продажи S9 начнутся в ближайшее время
Соллерс сообщил о старте производства новой машины для россиян. На мощностях Ульяновского автозавода начался серийный выпуск нового внедорожника Sollers S9. Об этом говорится в сообщении пресс-службы бренда, поступившем в редакцию Quto.ru.
В Ульяновске запустили производство нового внедорожника Sollers
Sollers

Автомобиль был построен на базе пикапа Sollers ST9. Его моторная гамма будет включать бензиновые и дизельные двигатели, работающие в связке с 8-ступенчатым «автоматом».

Сообщается, что производство налажено по полному циклу, включая сварку и окраску кузовов. Для этого на предприятии был установлен новый прессовый комплекс, а также установлены новые линии сварки кузовов и непосредственной сборки машин.

Производитель отмечает высокую степень локализации компонентов: здесь установлены российские системы безопасности, электрика, кузовные детали и элементы салона.

Продажи Sollers S9 на российском рынке начнутся в декабре 2026 года. Все подробности о ценах и комплектациях станут известны позднее.

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Автор:Светлана Ходос
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