Корейские машины
Бренд KGM поднял цены и урезал скидки на свои машины
Solaris скорректировал цены на седан KRS и хэтчбек KRX
05 сентября
KGM Actyon готовится к старту официальных продаж в России
05 сентября
На южнокорейских заводах Hyundai начались многотысячные забастовки
04 сентября
Названы самые востребованные на российском онлайн-рынке машины
Объявлены предварительные результаты премии «Внедорожник года 2025»
27 августа
Импорт машин через Владивосток вырос в полтора раза
26 августа
Россиянам перечислили самые импортируемые из Южной Кореи машины
26 августа
Россияне перестали покупать оригинальные запчасти для иномарок
14 августа
В России появились новые Kia Ceed российской сборки
Стало известно, какие машины с пробегом не задерживаются в продаже
11 августа
Седаны Kia K5 отзывают из-за отваливающихся на ходу деталей
05 августа
KGM скорректировал цены на кроссовер Korando 2024 года
04 августа
