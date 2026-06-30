Автобренд Tenet Plus раскрыл оснащение своей первой модели для россиян

Оснащение модели будет включать 8,8-дюймовую виртуальную панель приборов, мультимедиа с вертикальным планшетом диагональю 13,2 дюйма и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, аудиосистему Sony с 8 динамиками, двухзонный климат-контроль, беспроводную зарядку для смартфонов, атмосферную подсветку салона, подогрев и вентиляцию переднего ряда сидений, водительское кресло с памятью настроек.

За безопасность станут отвечать адаптивный круиз-контроль с удержанием в полосе, экстренное автоторможение, помощник при перестроении и другие водительские ассистенты.

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