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Опубликовано 30 июня 2026, 07:12
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Автобренд Tenet Plus раскрыл оснащение своей первой модели для россиян

Старт продаж новейшего кроссовера L6 состоится в ближайшее время
Автобренд Tenet Plus раскрыл характеристики своей первой модели для РФ. В ближайшее время на российском рынке начнутся продажи автомобилей под новой маркой, созданной в рамках партнёрства холдинга AGR и китайской Defetoo. Первенцем модельного ряда станет среднеразмерный паркетник L6.
Автобренд Tenet Plus раскрыл оснащение своей первой модели для россиян
Tenet Plus

Автомобиль построен на архитектуре PMA (Plus Modular Architecture). Габаритная длина машины составляет 4554 мм, ширина 1852 мм, высота — 1681 мм, расстояние между осями равно 2700 мм, а дорожный просвет — 187 мм.

Под капотом вседорожника установлен 1,5-литровый турбомотор, в зависимости от версии выдающий 147 л. с. и 225 Нм крутящего момента или 150 сил и 270 Нм, работающий в связке с 6- или 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией, привод — передний или полный. По данным производителя, расход топлива составляет 6,9 литра АИ-92 на 100 км пути.

© Tenet Plus

Оснащение модели будет включать 8,8-дюймовую виртуальную панель приборов, мультимедиа с вертикальным планшетом диагональю 13,2 дюйма и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, аудиосистему Sony с 8 динамиками, двухзонный климат-контроль, беспроводную зарядку для смартфонов, атмосферную подсветку салона, подогрев и вентиляцию переднего ряда сидений, водительское кресло с памятью настроек.

За безопасность станут отвечать адаптивный круиз-контроль с удержанием в полосе, экстренное автоторможение, помощник при перестроении и другие водительские ассистенты.

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Автор:Светлана Ходос
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