Автобренд Tenet Plus раскрыл оснащение своей первой модели для россиян

Автобренд Tenet Plus раскрыл оснащение своей первой модели для россиянСтарт продаж новейшего кроссовера L6 состоится в ближайшее время
Автомобиль построен на архитектуре PMA (Plus Modular Architecture). Габаритная длина машины составляет 4554 мм, ширина 1852 мм, высота — 1681 мм, расстояние между осями равно 2700 мм, а дорожный просвет — 187 мм.
Под капотом вседорожника установлен 1,5-литровый турбомотор, в зависимости от версии выдающий 147 л. с. и 225 Нм крутящего момента или 150 сил и 270 Нм, работающий в связке с 6- или 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией, привод — передний или полный. По данным производителя, расход топлива составляет 6,9 литра АИ-92 на 100 км пути.
Оснащение модели будет включать 8,8-дюймовую виртуальную панель приборов, мультимедиа с вертикальным планшетом диагональю 13,2 дюйма и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, аудиосистему Sony с 8 динамиками, двухзонный климат-контроль, беспроводную зарядку для смартфонов, атмосферную подсветку салона, подогрев и вентиляцию переднего ряда сидений, водительское кресло с памятью настроек.
За безопасность станут отвечать адаптивный круиз-контроль с удержанием в полосе, экстренное автоторможение, помощник при перестроении и другие водительские ассистенты.
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