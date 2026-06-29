Раскрыто оснащение новейшей модели Deepal для России

Размеры автомобиля составляют 4750 мм в длину, 1930 мм в ширину и 1625 мм в высоту, расстояние между осями равно 2900 мм, а дорожный просвет — 165 мм. Объём багажного отделения варьируется от 445 до 1385 мм.

Модель оснащается гибридной установкой последовательного типа, в которой 1,5-литровый наддувный двигатель работает исключительно как генератор для электромотора. Отдача системы составляет 238 л. с. и 320 Нм крутящего момента, а разгон с места до «сотни» занимает 7,7 сек. Суммарный запас хода достигает 992 км, из них на электротяге — до 174 км. Ёмкость аккумулятора равна 31,73 кВтч, также есть функция раздачи электроэнергии мощностью 3,3 кВт.