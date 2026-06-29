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Опубликовано 29 июня 2026, 10:36
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Раскрыто оснащение новейшей модели Deepal для России

Продажи новинки начнутся в ближайшее время
Раскрыто оснащение нового кроссовера Deepal для россиян. В преддверии скорого старта продаж на российском рынке нового вседорожника под названием S07 производитель раскрыл подробности о модели. Так, в нашей стране она будет предложена с гибридной силовой установкой и в единственной комплектации «Техно», а покупатели смогут выбрать из пяти вариантов окраса кузова: белый, серый, чёрный, оранжевый и зелёный.
Раскрыто оснащение новейшей модели Deepal для России
Deepal

Размеры автомобиля составляют 4750 мм в длину, 1930 мм в ширину и 1625 мм в высоту, расстояние между осями равно 2900 мм, а дорожный просвет — 165 мм. Объём багажного отделения варьируется от 445 до 1385 мм.

Модель оснащается гибридной установкой последовательного типа, в которой 1,5-литровый наддувный двигатель работает исключительно как генератор для электромотора. Отдача системы составляет 238 л. с. и 320 Нм крутящего момента, а разгон с места до «сотни» занимает 7,7 сек. Суммарный запас хода достигает 992 км, из них на электротяге — до 174 км. Ёмкость аккумулятора равна 31,73 кВтч, также есть функция раздачи электроэнергии мощностью 3,3 кВт.

Раскрыто оснащение новейшей модели Deepal для России

© Deepal

Перечень оборудования новинки включает виртуальную панель приборов, мультимедиа с 15,6-дюймовым поворотным дисплеем Sunflower и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, проекционный дисплей с дополненной реальностью, акустику Sony с 14 динамиками, беспроводную зарядку для смартфона, водительское кресло с памятью настроек, подогрев руля, подогрев и вентиляцию всех сидений, атмосферную подсветку салона, центральное зеркало с автозатемнением, светодиодную оптику с анимацией, выдвижные дверные ручки, электропривод крышки багажника, панорамную крышу.

За безопасность здесь отвечает широкий набор водительских ассистентов, включающий адаптивный круиз-контроль, контроль рядности движения, мониторинг слепых зон, экстренное автоторможение, камеры кругового обзора с функцией «прозрачный капот», передние и задние датчики парковки.

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