Россиянам назвали способ получить деньги вместо ремонта по каско

Чаще всего в подобной ситуации оказываются владельцы иномарок в возрасте: стоимость машины уже не очень большая, но оригинальные запчасти и ремонт обходятся дорого. Это приводит к тому, что полная гибель автомобиля, то есть так называемый «тоталь», признаются страховщиком экономически обоснованными даже в случае небольших повреждений.

Чаще всего полностью уничтоженными признают машины Honda (12% ДТП с японскими машинами признаны тотальными), а также Renault (6,3%), Volkswagen (4,8%), Skoda (4,7%), Nissan (3,5%). Среди премиальных автомобилей лидером оказался Mercedes-Benz, на долю которого пришлось 2,8% тотальных аварий. Всего же на сегмент пришлось около 2% подобных случаев.

При этом уточняется, что на все китайские автобренды приходится не более 1,45%.

Как правило, причиной полного уничтожения машин становятся дорожные аварии — их доля достигает 94%. Заметно реже причиной становится пожар (4%) и вандализм (1,5%).

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