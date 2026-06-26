Перец рассказал о скачке спроса на электрокары в одном регионе России

Опубликовано 26 июня 2026, 15:241 мин.
Перец рассказал о скачке спроса на электрокары в одном регионе РоссииЗа год продажи подержанных батарейных машин выросли на 33%
Перец сообщил о небывалом спросе на электрокары в одном регионе РФ. В Москве продажи подержанных машин с электрической силовой установкой выросли за последний год на 33%, а суммарный спрос на электромобили и гибриды вырос за тот же период на 27,9%. Об этом сообщил глава отдела аналитики «Авито Авто» Дмитрий Перец.
РИА Новости / Кристина Кормилицына
«Спрос на электромобили и гибриды с пробегом в Москве за год вырос на 27,9%. Если рассматривать только сегмент электромобилей с пробегом в столице, то тут также наблюдается рост спроса пользователей на 33%», — отметил эксперт.
По его словам, особым спросом пользуются машины стоимостью от 3 до 10 млн рублей. При этом среди новых транспортных средств наиболее востребована техника по цене от 3 до 8,5 млн рублей.
При этом среди представленных на вторичном рынке электромобилей москвичи чаще обращают внимание на модели в ценовом диапазоне от 1,9 до 8 млн рублей, а среди новых — от 3 до 8 млн рублей.
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Источник:Агентство «Москва»
Автор:Светлана Ходос
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