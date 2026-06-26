Перец рассказал о скачке спроса на электрокары в одном регионе России

«Спрос на электромобили и гибриды с пробегом в Москве за год вырос на 27,9%. Если рассматривать только сегмент электромобилей с пробегом в столице, то тут также наблюдается рост спроса пользователей на 33%», — отметил эксперт.

По его словам, особым спросом пользуются машины стоимостью от 3 до 10 млн рублей. При этом среди новых транспортных средств наиболее востребована техника по цене от 3 до 8,5 млн рублей.

При этом среди представленных на вторичном рынке электромобилей москвичи чаще обращают внимание на модели в ценовом диапазоне от 1,9 до 8 млн рублей, а среди новых — от 3 до 8 млн рублей.

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