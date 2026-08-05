В России перезапущены продажи кабрио-внедорожника Baic

Опубликовано 05 августа 2026, 17:551 мин.
В России перезапущены продажи кабрио-внедорожника BaicМодель BJ40 вернулась в автосалоны марки
В РФ возобновились продажи кабрио-внедорожника Baic. Китайский автопроизводитель сообщил, что рамный внедорожник BJ40 со съёмной крышей снова появился в шоурумах марки. Об этом пишет RG.RU.
Baic
«Модель BJ40 снова доступна для покупки в России. Автомобиль в бензиновой модификации в ближайшее время поступит в дилерскую сеть компании», — отметили в пресс-службе компании.
По предварительным данным, в компании завершили связанные с сертификацией автомобиля процедуры. Ранее сообщалось, что именно по этой причине продажи вездехода были приостановлены минувшей весной.
Напомним, под капотом Baic BJ40 размещается 2,0-литровый турбомотор на 218 л. с., работающий в связке с 8-ступенчатым «автоматом» и подключаемым полным приводом с понижающей передачей.
Цены на рамный внедорожник на российском рынке начинаются от 3 799 000 рублей.
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Источник:Российская газета
Автор:Светлана Ходос