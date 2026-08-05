Новости
Опубликовано 05 августа 2026, 17:55
1 мин.

В России перезапущены продажи кабрио-внедорожника Baic

Модель BJ40 вернулась в автосалоны марки
В РФ возобновились продажи кабрио-внедорожника Baic. Китайский автопроизводитель сообщил, что рамный внедорожник BJ40 со съёмной крышей снова появился в шоурумах марки. Об этом пишет RG.RU.
В России перезапущены продажи кабрио-внедорожника Baic
Baic

«Модель BJ40 снова доступна для покупки в России. Автомобиль в бензиновой модификации в ближайшее время поступит в дилерскую сеть компании», — отметили в пресс-службе компании.

По предварительным данным, в компании завершили связанные с сертификацией автомобиля процедуры. Ранее сообщалось, что именно по этой причине продажи вездехода были приостановлены минувшей весной.

Напомним, под капотом Baic BJ40 размещается 2,0-литровый турбомотор на 218 л. с., работающий в связке с 8-ступенчатым «автоматом» и подключаемым полным приводом с понижающей передачей.

Цены на рамный внедорожник на российском рынке начинаются от 3 799 000 рублей.

Читайте также:

  • Россияне начали охотно общаться в водительских чатах на «Госуслугах»
  • По пути на гонки в Питер Quto.ru прошёл проверку ливнем
  • Changan объявил сроки появления двух новых эффектных машин в России
Источник:Российская газета
Автор:Светлана Ходос
Теги:
#BAIC
,
#SUV / внедорожники
,
#продажи
,
#автомобильные новости
  1. Quto.ru/
  2. Журнал/
  3. Новости/
  4. В России перезапущены продажи кабрио-внедорожника Baic