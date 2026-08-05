Changan объявил сроки появления двух новых эффектных машин в России

В компании подтвердили, что обе модели доберутся до России до конца 2026 года. Точные сроки запуска машин в компании пока не раскрывают.

Ранее стало известно, что концерн защитил свои права на названия вседорожников Deepal S05 и S09 в России. Соответствующие документы появились в открытой базе Роспатента.

Под этим суббрендом россиянам предлагают автомобили с гибридной установкой последовательного типа, то есть бензиновый турбомотор работает только для зарядки аккумулятора. Она же является наиболее выгодной по налогам на территории нашей страны.

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