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Опубликовано 04 августа 2026, 15:27
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В России увидели позитивные факторы для роста продаж автомобилей осенью

Эксперты АЕБ спрогнозировали увеличение продаж новых машин
В АЕБ назвали причины роста продаж новых машин во II полугодии 2026. В период с января по июль на территории России было реализовано 725 251 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей, что на 8% больше, чем за первые семь месяцев 2025 года. Как отметили в Комитете автопроизводителей АЕБ, до конца 2026 года продажи будут увеличиваться благодаря ряду позитивных факторов.
В России увидели позитивные факторы для роста продаж автомобилей осенью
РИА Новости / Григорий Сысоев

Сообщается, что в июле 2026 года дилеры продали 124 416 машин — на 0,3% больше, чем за тот же месяц в прошлом году.

По словам председателя комитета АЕБ Алексея Калицева, положительная динамика на авторынке сохранилась, несмотря на ситуацию с топливом. Кроме того, снижение ключевой ставки является «позитивным сигналом», который «постепенно улучшает настроения покупателей».

«Надеемся на сохранение текущей тенденции роста рынка. Значительное влияние на это окажут дальнейшая стабилизация ключевой ставки, устойчивый валютный курс, меры государственной поддержки, доступность программ стимулирования спроса и общая предсказуемость условий ведения бизнеса. При благоприятном сочетании этих факторов можно ожидать рост рынка во II полугодии», — заключил эксперт.

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Автор:Светлана Ходос
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