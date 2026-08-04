В России увидели позитивные факторы для роста продаж автомобилей осенью

Сообщается, что в июле 2026 года дилеры продали 124 416 машин — на 0,3% больше, чем за тот же месяц в прошлом году.

По словам председателя комитета АЕБ Алексея Калицева, положительная динамика на авторынке сохранилась, несмотря на ситуацию с топливом. Кроме того, снижение ключевой ставки является «позитивным сигналом», который «постепенно улучшает настроения покупателей».

«Надеемся на сохранение текущей тенденции роста рынка. Значительное влияние на это окажут дальнейшая стабилизация ключевой ставки, устойчивый валютный курс, меры государственной поддержки, доступность программ стимулирования спроса и общая предсказуемость условий ведения бизнеса. При благоприятном сочетании этих факторов можно ожидать рост рынка во II полугодии», — заключил эксперт.

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