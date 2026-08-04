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Опубликовано 04 августа 2026, 14:01
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Россиянам объяснили причины ажиотажного спроса на один тип машин

Продажи полноприводных автомобилей впервые в истории перевалили за 40%
Россиянам назвали причины ажиотажного спроса на один тип машин. В период с января по июнь на российском рынке было реализовано 250,4 тыс. автомобилей с полным приводом — это 42,8% от всех проданных на территории страны новых легковушек. Показатель является рекордным, а в прошлый раз максимальный спрос на такую технику был зафиксирован в 2025 году, когда доля полноприводных машин достигла 39,5%. В беседе с RG.RU эксперты пояснили, с чем связан столь высокий спрос.
Россиянам объяснили причины ажиотажного спроса на один тип машин
Lada

Уточняется, что спрос на автомобили с полным приводом вырос по итогам I полугодия на 34% по сравнению с тем же периодом 2025 года. При этом продажи машин с приводом на переднюю ось впервые за долгое время упали ниже 60%, до 57%.

Абсолютным лидером на рынка оказался отечественный внедорожник Lada Niva Travel, который разошёлся тиражом 21 431 машин. Также в тройку лидеров вошли Lada Niva Legend (16 083 шт.) и Haval Jolion (14 350 шт.).

По мнению экспертов, в основе тренда лежит агрессивная экспансия китайских брендов, которые массово выводят на рынок полноприводные модели.

«Раньше массовый сегмент состоял в основном из седанов и компактных переднеприводных автомобилей. Сейчас — это автопром Китая, а многие китайские модели уже в средних и дорогих комплектациях имеют полный привод. То есть покупатель зачастую приобретает полный привод не потому, что специально его искал, а потому что именно такие автомобили сегодня наиболее доступны в масс-маркете», — считает глава управления по работе с дилерами «Ренессанс страхование» Станислав Бельский.

Впрочем, ряд экспертов отмечает, что дело не только в доступности, но также в практичности покупателей, которые готовы переплатить за проходимость, устойчивость зимой и более высокую ликвидность на вторичном рынке.

При этом специалисты отмечают, что в ближайшие годы продажи легковушек с полным приводом продолжат увеличиваться, а доступный россиянам модельный ряд расширяться, в том числе за счёт появления гибридов.

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Источник:Российская газета
Автор:Светлана Ходос
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