Ирландский дрифтер Томми Кайли выбыл в ТОП-32 RDS GP

Сергей Кузнецов пока не смог покорить верхнюю ступень пьедестала почёта, зато сделал важный шаг к потенциальному чемпионству. Если ирландский легионер Томми Кайли выступит на Moscow Raceway неудачно, то Кузнецов имеет все шансы стать обладателем титула Гран-При Российской Дрифт Серии, даже не одержав по ходу сезона ни одной победы.

Но отдавать титул без боя не намерен и пилот Carville Racing Антон Козлов. Выиграв в Москве на ADM Raceway, в Красноярске спортсмен стал участником полуфинала, где в ярком внутрикомандном дерби взял верх над Иваном Пальминым и смог обеспечить себе третье место. Таким образом, Козлов оставил для себя шанс на чемпионство и наряду с Сергеем Кузнецовым является конкурентом для Томми Кайли.

Математические шансы на титул — третий в карьере — сохраняет и Аркадий Цареградцев, но действующему чемпиону RDS GP отстоять это звание будет крайне сложно. Лидер «Systeme Electric Одержимые Моторспорт» на «Красном кольце» стал седьмым, уступив Антону Козлову в сражении за место в полуфинале. Но всё равно Цареградцев выступил лучше, чем прошлогодние триумфаторы уик-энда в Красноярске.