Ирландский дрифтер Томми Кайли выбыл в ТОП-32 RDS GP

Ирландский дрифтер Томми Кайли выбыл в ТОП-32 RDS GPВ Красноярске прошёл V этап Гран-При РДС
Всё дело в том, что Томми Кайли (Fresh Racing) впервые в своём дебютном сезоне в Российской Дрифт Серии не смог выйти из ТОП-32. По итогам квалификации сетка парных заездов свела ирландца с Андреем Астаповым (Lukoil Racing Drift Team), который на «Красном кольце» нанёс представителю Fresh Racing болезненное поражение. Из Красноярска Кайли хоть и уезжает лидером личного зачёта, но набрал всего четыре очка и позволил своим преследователям значительно приблизиться.
Основным соперником Томми Кайли на финальном этапе станет его сокомандник Сергей Кузнецов, который третий этап подряд занял призовое место. В финале Кузнецов уступил Владиславу Попову в остром сражении за победу и взял «серебро», в то время как молодой спортсмен из «Systeme Electric Одержимые Моторспорт» одержал вторую в карьере победу в парных заездах RDS GP.
Сергей Кузнецов пока не смог покорить верхнюю ступень пьедестала почёта, зато сделал важный шаг к потенциальному чемпионству. Если ирландский легионер Томми Кайли выступит на Moscow Raceway неудачно, то Кузнецов имеет все шансы стать обладателем титула Гран-При Российской Дрифт Серии, даже не одержав по ходу сезона ни одной победы.
Но отдавать титул без боя не намерен и пилот Carville Racing Антон Козлов. Выиграв в Москве на ADM Raceway, в Красноярске спортсмен стал участником полуфинала, где в ярком внутрикомандном дерби взял верх над Иваном Пальминым и смог обеспечить себе третье место. Таким образом, Козлов оставил для себя шанс на чемпионство и наряду с Сергеем Кузнецовым является конкурентом для Томми Кайли.
Математические шансы на титул — третий в карьере — сохраняет и Аркадий Цареградцев, но действующему чемпиону RDS GP отстоять это звание будет крайне сложно. Лидер «Systeme Electric Одержимые Моторспорт» на «Красном кольце» стал седьмым, уступив Антону Козлову в сражении за место в полуфинале. Но всё равно Цареградцев выступил лучше, чем прошлогодние триумфаторы уик-энда в Красноярске.
В 2025 году победный дубль на домашней для себя трассе оформила Takayama Forward Auto, но в этот раз коллектив и близко не смог подобраться к подиуму. Тимофей Добровольский выбыл из борьбы в ТОП-32. Роман Тиводар после фантастического по своей красоте заезда преследователем с Антоном Козловым в роли лидера допустил ошибку, которая привела к развороту. А потом из-за собственной помарки Пётр Бородин проиграл Сергею Кузнецову. Дальше всех продвинулся лидер Takayama Forward Auto Георгий Чивчян, но и он не смог побороться за подиум — выиграв квалификацию, Гоча не смог ничего противопоставить Илье Попову из «Systeme Electric Одержимые Моторспорт», завершив участие в домашнем этапе на стадии ТОП-8.
RDS GP 2026. 5-й этап. «Красное кольцо». Личный зачёт. Топ-3:
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- Владислав Попов (Сочи, Systeme Electric Одержимые Моторспорт) — 261 балл
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- Сергей Кузнецов (Самара, Fresh Racing) — 188 баллов
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- Антон Козлов (Ульяновск, Carville Racing) — 159 баллов
RDS GP 2026. 5-й этап. «Красное кольцо». Командный зачёт. Топ-3:
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- Systeme Electric Одержимые Моторспорт — 346 баллов
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- Carville Racing — 288 баллов
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- Fresh Racing — 277 баллов
В итоге перед заключительным этапом сезона сложилась ситуация, при которой судьба титулов в обоих зачётах не решена. Реальные шансы на чемпионство имеют сразу три спортсмена, а в командном зачёте победить может и «Systeme Electric Одержимые Моторспорт», но лишь при условии абсолютного провала Fresh Racing в Москве. Учитывая форму Томми Кайли и Сергея Кузнецова, а также потенциал Дамира Идиятулина и добившегося серьёзного прогресса Дениса Мигаля, выглядит такой расклад маловероятным.
RDS GP 2026. Личный зачёт после пяти этапов. Топ-3:
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- Томми Кайли (Ирландия, Fresh Racing) — 779 баллов
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- Сергей Кузнецов (Самара, Fresh Racing) — 671 балл
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- Антон Козлов (Ульяновск, Carville Racing) — 646 баллов
RDS GP 2026. Командный зачёт после пяти этапов. Топ-3:
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- Fresh Racing — 1721 балл
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- Systeme Electric Одержимые Моторспорт — 1268 баллов
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- Takayama Forward Auto — 1022 балла
Пятые учебно-тренировочные сборы (УТС) для юниоров при поддержке программы развития молодых кадров автоспорта Aimol Junior прошли на «Красном кольце» с участием четырёх спортсменов. Но кто бы ни выходил на старт, результат одинаковый — равных нет 12-летнему Арсению Цареградцеву. В рамках пятого этапа Гран-При Российской Дрифт Серии сын двукратного чемпиона RDS GP хоть и не смог выиграть квалификацию, но по итогам парных заездов стал сильнейшим.
Следующий, шестой и финальный в этом сезоне этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдёт в конце месяца — 29 и 30 августа RDS GP вернётся в Москву. На «обратной» конфигурации трассы Moscow Raceway будут определены победитель и призёры этапа, а также обладатели чемпионских титулов — с большой долей вероятности RDS GP получит нового чемпиона, который впервые в своей карьере завоюет это почётное звание.
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