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Опубликовано 04 августа 2026, 10:27
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Россиянам рассказали о трендовых «фурри-мобилях» из Китая

Эксперт оценил необычные популярные в КНР украшения автомобилей
Россиянам рассказали о трендовых «фурри-мобилях» из Китая. Китайские водители, особенно молодые, очень часто придумывают оригинальные украшения своих автомобилей: зачастую в Поднебесной можно встретить самый разнообразный декор. Один из последних трендов — пушистые хвосты с механическим или даже голосовым управлением. Основатель компании «ВсёИзКитая» Андрей Коган в беседе с RG.RU рассказал, откуда пошла мода на оригинальный «тюнинг».
Россиянам рассказали о трендовых «фурри-мобилях» из Китая
РИА Новости / Илья Питалев

«Это яркий пример того, как сегодня устроен потребительский рынок Китая. Простая и визуально привлекательная идея появляется в социальных сетях, быстро становится вирусной, а производители практически сразу превращают её в массовый товар», — пояснил эксперт.

По его словам, сама мода начала зарождаться в 2024 году. Изначально водители украшали свою технику различными ушками, лапами и мордами, делая их похожими на котиков, панд и других животных. Позднее появились и механические хвосты из искусственного меха, которые устанавливают на крышку багажника. Аксессуар реагирует на вибрацию кузова или управляется с пульта, некоторые модели имеют регулировку скорости, датчики движения и голосовое управление.

На тренд быстро отреагировали местные производители, которые начали предлагать массу разных вариантов под любой вкус, кошелёк и автомобиль. Начали такие украшения появляться и за пределами Поднебесной.

«В самом Китае механические хвосты уже вызвали вопросы у юристов и специалистов по безопасности дорожного движения. Подобный аксессуар может рассматриваться как изменение внешнего вида автомобиля, а при ненадёжном креплении он способен оторваться на высокой скорости и создать угрозу другим участникам движения. Ранее внимание полиции уже привлекали более опасные вирусные эксперименты, например, попытки устраивать импровизированные "аквариумы" в автомобилях», — заключил Коган.

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Источник:Российская газета
Автор:Светлана Ходос
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