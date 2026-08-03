Россиян предупредили о мошенничестве с полисами ОСАГО

«Самый распространённый способ обмана — это продажа поддельного документа. Чтобы не попасться на уловку, автовладельцам стоит обращать внимание на три ключевых сигнала опасности: цену, способ оплаты и финальную проверку в базе данных», — подчеркнул эксперт.

По его словам, автомобилистов должна насторожить слишком низкая стоимость полиса. Злоумышленники при продаже фальшивки заманивают жертву ценой, которая значительно ниже среднерыночной, так что россиянам советуют ориентироваться на данные Российского союза автостраховщиков (РСА).

Помимо этого, важно обращать внимание на сам процесс коммуникации с агентом. В частности, мошенники просят перевести оплату не на официальный счёт страховой компании, а на банковскую карту граждан, либо сторонней организации. Всю переписку они ведут в мессенджерах, там же просят предоставить все документы на транспортное средство и водителей.

К слову, нередко жулики присылают жертве реалистичные PDF-файлы с действительным номером полиса, который можно проверить через Национальную страховую информационную систему. Но проблема в том, что под этим номером бланка уже застрахован другой автомобиль с большой скидкой за безаварийную езду. В этом случае, если произойдёт авария, никаких выплат по ОСАГО не будет.

«Чтобы обезопасить себя, необходимо сверять по базе РСА не только номер бланка, но и убедиться в отсутствии ошибок в VIN-коде, госномере автомобиля и ФИО страхователя. Если всё же автовладелец попался на уловки преступников, необходимо сохранить всю переписку с мошенником, квитанцию перевода, “черновик полиса” и его PDF-версию, после чего подать заявление в банк для оспаривания перевода и в полицию», — заключил Ручкин.

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