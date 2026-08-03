АвтоВАЗ назвал самую продаваемую модель Lada в июле

Опубликовано 03 августа 2026, 14:301 мин.
АвтоВАЗ назвал самую продаваемую модель Lada в июлеВ прошлом месяце продажи российских машин выросли на 4,3%
Названа самая востребованная у россиян модель Lada. Волжский автозавод сообщил, что в июле 2026 года спрос на отечественные машины вырос на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего дилеры бренда реализовали 28 948 новых автомобилей Lada, сообщили в пресс-службе компании редакции Quto.ru.
Lada
Абсолютным лидером оказался обновлённый внедорожник Niva Travel с новым 1,8-литровым мотором. По сравнению с июлем 2026 года на модели остановили свой выбор 3 712 покупателей — в 3,3 раза больше, чем годом ранее.
«Кроме того, по данным АО «ППК», эта модель по-прежнему остаётся самым востребованным полноприводным автомобилем в стране», — подчеркнул производитель.
Всего в период с января по июль на российском рынке было реализовано 183 091 автомобилей Lada — примерно столько же, сколько годом ранее. Аналитики АвтоВАЗа отмечают, что в соответствии с намеченной тенденцией по итогам года продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей останутся на прошлогоднем уровне.
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