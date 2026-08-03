В России объявлена стоимость нового роскошного кроссовера Voyah

Размеры автомобиля составляют 5200 мм в длину, 2025 мм в ширину и 1814 мм в высоту.

В движение модель приводит гибридная силовая установка параллельного типа мощностью 380 л. с. В её состав входят 150-сильный турбомотор объёмом 1,5 литра и электродвигатель. Тандем обеспечивает разгон с места до «сотни», в зависимости от версии, за 5,5 или 5,8 секунды, а максимальная скорость достигает 200 км/ч.

Питаются агрегаты от аккумулятора ёмкостью 65 кВтч, способного обеспечить запас хода на электротяге до 300 км.