В России объявлена стоимость нового роскошного кроссовера Voyah

В России объявлена стоимость нового роскошного кроссовера VoyahОдин из столичных автосалонов предложит россиянам новейший Taishan X8
Размеры автомобиля составляют 5200 мм в длину, 2025 мм в ширину и 1814 мм в высоту.
В движение модель приводит гибридная силовая установка параллельного типа мощностью 380 л. с. В её состав входят 150-сильный турбомотор объёмом 1,5 литра и электродвигатель. Тандем обеспечивает разгон с места до «сотни», в зависимости от версии, за 5,5 или 5,8 секунды, а максимальная скорость достигает 200 км/ч.
Питаются агрегаты от аккумулятора ёмкостью 65 кВтч, способного обеспечить запас хода на электротяге до 300 км.
Оснащение модели будет включать пневмоподвеску, виртуальную панель приборов, крупный тачскрин мультимедиа и дополнительный монитор для переднего пассажира того же размера, электрические регулировки всех сидений.
Цены на Voyah Taishan 8X на российском рынке начинаются от 7 396 000 рублей за комплектацию Ultra и от 7 685 000 рублей за машину в исполнении Ultra+.
Читайте также: