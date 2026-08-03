Россиянам объяснили, может ли машина загореться в жару на АЗС

«Технически картина выглядит так. В жару топливо в баке и магистралях нагревается, растёт объём паров, а при заправке часть паров выходит наружу через горловину и вентиляцию. Если рядом появляется источник зажигания, например, искра от статического электричества, открытый огонь, нагретая до высоких температур деталь, это облако может вспыхнуть», — пояснил эксперт.

Кроме того, он отметил, что риск возгорания увеличивается при заправке с работающим двигателем или мощным электрооборудованием — в этой ситуации любая искра или перегретый элемент выхлопной системы могут послужить триггером. А так как при высокой температуре топливо испаряется активнее, образуя облако паров вокруг горловины бензобака, это может привести к пожару.

Важно также помнить о статическом электричестве: накопить заряд могут сухой воздух, синтетическая одежда, использование различных гаджетов и другие факторы. Возгорания по этой причине, хотя и крайне редко, однако всё же происходят. Снять возможный заряд можно касанием металла: кузова машины или колонки.

Впрочем, по словам эксперта, риск возгорания для исправного автомобиля во время заправки минимален, но только при соблюдении правил безопасности.

«Поэтому главный практический совет водителям прост. В жару не заправляйтесь с работающим двигателем, не курите и не пользуйтесь открытым огнем и "вейпами" рядом с горловиной бака и не храните канистры с бензином в салоне или багажнике без необходимости. Коснитесь металлической части кузова перед взятием пистолета, чтобы снять статический заряд, и, если есть сомнения, попросите оператора АЗС выполнить заправку — их спецодежда и регламенты как раз рассчитаны на снижение этих рисков. При таком подходе даже в самую сильную жару автомобиль остаётся безопасным на заправке», — заключил Родионов.

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