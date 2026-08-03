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Опубликовано 03 августа 2026, 10:50
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Россиянам объяснили, может ли машина загореться в жару на АЗС

Водителям напомнили о необходимости соблюдать требования безопасности
Россиянам напомнили о пожароопасной обстановке на АЗС в жару. Сам по себе летний зной никак не влияет на риск пожара на заправочных станциях, однако сам бензин является легковоспламеняющейся жидкостью, особенно при температуре воздуха более 25 градусов. Так что водителям необходимо строго соблюдать базовые правила безопасности, отметил в беседе с RG.Ru технический директор сети автосервисов Никита Родионов.
Россиянам объяснили, может ли машина загореться в жару на АЗС
РИА Новости / Евгений Епанчинцев

«Технически картина выглядит так. В жару топливо в баке и магистралях нагревается, растёт объём паров, а при заправке часть паров выходит наружу через горловину и вентиляцию. Если рядом появляется источник зажигания, например, искра от статического электричества, открытый огонь, нагретая до высоких температур деталь, это облако может вспыхнуть», — пояснил эксперт.

Кроме того, он отметил, что риск возгорания увеличивается при заправке с работающим двигателем или мощным электрооборудованием — в этой ситуации любая искра или перегретый элемент выхлопной системы могут послужить триггером. А так как при высокой температуре топливо испаряется активнее, образуя облако паров вокруг горловины бензобака, это может привести к пожару.

Важно также помнить о статическом электричестве: накопить заряд могут сухой воздух, синтетическая одежда, использование различных гаджетов и другие факторы. Возгорания по этой причине, хотя и крайне редко, однако всё же происходят. Снять возможный заряд можно касанием металла: кузова машины или колонки.

Впрочем, по словам эксперта, риск возгорания для исправного автомобиля во время заправки минимален, но только при соблюдении правил безопасности.

«Поэтому главный практический совет водителям прост. В жару не заправляйтесь с работающим двигателем, не курите и не пользуйтесь открытым огнем и "вейпами" рядом с горловиной бака и не храните канистры с бензином в салоне или багажнике без необходимости. Коснитесь металлической части кузова перед взятием пистолета, чтобы снять статический заряд, и, если есть сомнения, попросите оператора АЗС выполнить заправку — их спецодежда и регламенты как раз рассчитаны на снижение этих рисков. При таком подходе даже в самую сильную жару автомобиль остаётся безопасным на заправке», — заключил Родионов.

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Источник:Российская газета
Автор:Светлана Ходос
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