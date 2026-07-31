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Опубликовано 31 июля 2026, 18:22
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Одна из моделей Lada оказалась самым популярным в России внедорожником

Niva Travel возглавила рейтинг по продажам в сегменте
Одна из моделей Lada стала самым популярным у россиян внедорожником. Спрос на легковые автомобили с полным приводом на российском рынке продолжает увеличиваться, а в период с января по июнь продажи таких машин достигли в нашей стране 42,8%. Наиболее востребованными вездеходами оказались сразу две модели Lada, которые с большим отрывом обошли популярный кроссовер Haval.
Одна из моделей Lada оказалась самым популярным в России внедорожником
Lada

В первом полугодии россияне купили 21 431 Lada Niva Travel и 16 083 Niva Legend. Haval Jolion, оказавшийся на третьем месте, разошёлся тиражом 14 350 экземпляров.

Помимо этого, спросом в России пользовались полноприводные Geely Monjaro (13 818 шт.), Tenet T7 (13 627 шт.), Voyah Free (6 180 шт.), Haval F7 (5 876 шт.), Toyota RAV4 (5 609 шт.) и Highlander (5 436 шт.), Tenet T8 (5 325 шт.).

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Источник:Автостат
Автор:Светлана Ходос
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