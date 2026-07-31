Одна из моделей Lada оказалась самым популярным в России внедорожником

Niva Travel возглавила рейтинг по продажам в сегменте

Одна из моделей Lada стала самым популярным у россиян внедорожником. Спрос на легковые автомобили с полным приводом на российском рынке продолжает увеличиваться, а в период с января по июнь продажи таких машин достигли в нашей стране 42,8%. Наиболее востребованными вездеходами оказались сразу две модели Lada, которые с большим отрывом обошли популярный кроссовер Haval.