Чемпионат RDS Open расширяет географию: V этап пройдёт в Минске

Появление международного этапа в календаре RDS Open — важный шаг в развитии чемпионата как площадки, открывающей мир большого дрифта пилотам из России и других стран. Белорусские спортсмены — постоянные участники чемпионатов Российской Дрифт Серии, а комьюнити болельщиков регулярно посещает соревнования и поддерживает пилотов своей страны.

Пелетон пятого этапа RDS Open

Участие в очередном этапе примут 14 пилотов из России. За команду Tamashi Racing выступят Владимир Афанасьев, Игорь Озолин (оба — г. Санкт-Петербург) и Станислав Антропов (г. Омск). Честь коллектива STAR PËR STARS AIMOL будут защищать Сергей Корнеев (г. Екатеринбург) и Владислав Ерофеев (г. Георгиевск). В личном зачёте выступят Сергей Давидадзе (г. Самара), Антон Скрыпников (г. Арзамас), более известный как блогер Антон Форсаж, а также столичные пилоты Анатолий Щербак, Руслан Арефьев, Александр Леонов и Тимофей Добровольский.