Чемпионат RDS Open расширяет географию: V этап пройдёт в Минске

Чемпионат RDS Open расширяет географию: V этап пройдёт в МинскеМероприятие будет проходить 15 и 16 августа на территории Международного выставочного центра «БелЭкспо»
Появление международного этапа в календаре RDS Open — важный шаг в развитии чемпионата как площадки, открывающей мир большого дрифта пилотам из России и других стран. Белорусские спортсмены — постоянные участники чемпионатов Российской Дрифт Серии, а комьюнити болельщиков регулярно посещает соревнования и поддерживает пилотов своей страны.
Пелетон пятого этапа RDS Open
Участие в очередном этапе примут 14 пилотов из России. За команду Tamashi Racing выступят Владимир Афанасьев, Игорь Озолин (оба — г. Санкт-Петербург) и Станислав Антропов (г. Омск). Честь коллектива STAR PËR STARS AIMOL будут защищать Сергей Корнеев (г. Екатеринбург) и Владислав Ерофеев (г. Георгиевск). В личном зачёте выступят Сергей Давидадзе (г. Самара), Антон Скрыпников (г. Арзамас), более известный как блогер Антон Форсаж, а также столичные пилоты Анатолий Щербак, Руслан Арефьев, Александр Леонов и Тимофей Добровольский.
Кроме того, участие в международном этапе RDS Open примут три пилота Гран-При Российской Дрифт Серии — Антон Клямко (г. Санкт-Петербург, команда Heatcarbon Racing), Иван Пальмин (г. Санкт-Петербург, команда Carville Racing) и Артур Зелёный (г. Москва).
Также в состав участников войдут спортсмены из Беларуси: Сергей Мольков (г. Бобруйск), Денис Клищевский (г. Пинск), пилоты из Минска Сергей Водейко, Антон Поздняков, Роман Болтрушевич, Алексей Манчукевич и Михаил Гацко. Кроме того, в пелетон войдут два пилота из Японии — Tarumi Yukio (г. Такасаки) и Taruki Kyoiti (г. Судзуока).
Международный состав участников превратит соревнования в бескомпромиссную борьбу, где каждое противостояние станет испытанием мастерства и характера. Для зрителей это означает максимум интриги, плотную конкуренцию и зрелищные заезды, исход которых невозможно предсказать до самого финала.
Важная часть этапа RDS Open в Минске — «Кубок дружбы»
Помимо стандартного для этапа Открытого чемпионата РДС комплекта наград в личном и командном зачётах, участникам соревнований предстоит борьба за уникальный трофей — «Кубок дружбы». Его получит победитель пятого этапа RDS Open.
Площадка на территории Международного выставочного центра «БелЭкспо»
Площадка перед Международным выставочным центром «БелЭкспо» 15 и 16 августа станет центром притяжения дрифт-коммьюнити. Соревнование пройдёт на одной из значимых городских локаций, превращая пространство перед выставочным комплексом в арену для зрелищных заездов. Уникальная, разработанная специально для минского этапа конфигурация трассы сочетает скоростные участки с техничными перекладками, где пилотам необходимо демонстрировать не только максимальную скорость, но и филигранную точность управления автомобилем. Близость трибун к главной арене позволит почувствовать атмосферу соревнований. Рёв моторов, дым от шин и бескомпромиссную борьбу пилотов можно будет наблюдать с минимального расстояния.
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