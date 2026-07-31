Новости
Опубликовано 31 июля 2026, 16:27
2 мин.

Чемпионат RDS Open расширяет географию: V этап пройдёт в Минске

Мероприятие будет проходить 15 и 16 августа на территории Международного выставочного центра «БелЭкспо»
Чемпионат RDS Open расширяет географию: V этап пройдёт в Минске. «Второй дивизион» Российской Дрифт Серии расширяет свою географию — пятый этап Открытого чемпионата РДС (RDS Open) впервые пройдёт в Минске 15 и 16 августа 2026 года на территории Международного выставочного центра «БелЭкспо». Соревнования станут частью большого международного автоспортивного фестиваля OPEN RACE MINSK.
Чемпионат RDS Open расширяет географию: V этап пройдёт в Минске
RDS Open

Появление международного этапа в календаре RDS Open — важный шаг в развитии чемпионата как площадки, открывающей мир большого дрифта пилотам из России и других стран. Белорусские спортсмены — постоянные участники чемпионатов Российской Дрифт Серии, а комьюнити болельщиков регулярно посещает соревнования и поддерживает пилотов своей страны.

Пелетон пятого этапа RDS Open

Участие в очередном этапе примут 14 пилотов из России. За команду Tamashi Racing выступят Владимир Афанасьев, Игорь Озолин (оба — г. Санкт-Петербург) и Станислав Антропов (г. Омск). Честь коллектива STAR PËR STARS AIMOL будут защищать Сергей Корнеев (г. Екатеринбург) и Владислав Ерофеев (г. Георгиевск). В личном зачёте выступят Сергей Давидадзе (г. Самара), Антон Скрыпников (г. Арзамас), более известный как блогер Антон Форсаж, а также столичные пилоты Анатолий Щербак, Руслан Арефьев, Александр Леонов и Тимофей Добровольский.

© RDS Open

Кроме того, участие в международном этапе RDS Open примут три пилота Гран-При Российской Дрифт Серии — Антон Клямко (г. Санкт-Петербург, команда Heatcarbon Racing), Иван Пальмин (г. Санкт-Петербург, команда Carville Racing) и Артур Зелёный (г. Москва).

Также в состав участников войдут спортсмены из Беларуси: Сергей Мольков (г. Бобруйск), Денис Клищевский (г. Пинск), пилоты из Минска Сергей Водейко, Антон Поздняков, Роман Болтрушевич, Алексей Манчукевич и Михаил Гацко. Кроме того, в пелетон войдут два пилота из Японии — Tarumi Yukio (г. Такасаки) и Taruki Kyoiti (г. Судзуока).

Чемпионат RDS Open расширяет географию: V этап пройдёт в Минске

© RDS Open

Международный состав участников превратит соревнования в бескомпромиссную борьбу, где каждое противостояние станет испытанием мастерства и характера. Для зрителей это означает максимум интриги, плотную конкуренцию и зрелищные заезды, исход которых невозможно предсказать до самого финала.

Важная часть этапа RDS Open в Минске — «Кубок дружбы»

Помимо стандартного для этапа Открытого чемпионата РДС комплекта наград в личном и командном зачётах, участникам соревнований предстоит борьба за уникальный трофей — «Кубок дружбы». Его получит победитель пятого этапа RDS Open.

© RDS Open

Площадка на территории Международного выставочного центра «БелЭкспо»

Площадка перед Международным выставочным центром «БелЭкспо» 15 и 16 августа станет центром притяжения дрифт-коммьюнити. Соревнование пройдёт на одной из значимых городских локаций, превращая пространство перед выставочным комплексом в арену для зрелищных заездов. Уникальная, разработанная специально для минского этапа конфигурация трассы сочетает скоростные участки с техничными перекладками, где пилотам необходимо демонстрировать не только максимальную скорость, но и филигранную точность управления автомобилем. Близость трибун к главной арене позволит почувствовать атмосферу соревнований. Рёв моторов, дым от шин и бескомпромиссную борьбу пилотов можно будет наблюдать с минимального расстояния.

Читайте также:

  • Foton объявил цены на новый семиместный фургон в России
  • Эксперт назвал самые перспективные новые российские марки машин
  • Great Wall назвал сроки официального старта продаж Wey V9X в России
Автор:Светлана Ходос
Теги:
#Дрифт
,
#автомобильные новости
  1. Quto.ru/
  2. Журнал/
  3. Новости/
  4. Чемпионат RDS Open расширяет географию: V этап пройдёт в Минске