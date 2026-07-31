Great Wall назвал сроки официального старта продаж Wey V9X в России

В основе V9X — гибридная система Hi4 (параллельно-последовательная), которая состоит из двухлитрового бензинового мотора мощностью 238 сил, работающего в паре с четырёхступенчатой гибридной трансмиссией, и два электродвигателя. Суммарная мощность - 598 лошадиных сил и 862 ньютон-метра крутящего момента. Разгон до 100 километров в час возможен за 4,9 секунды.

Центральная консоль кроссовера состоит из двух 17,3-дюймовых экранов и цифровой приборной панели на 12,3 дюйма. Дополнительные функции включают проекционный дисплей, потоковое зеркало заднего вида и 21,4-дюймовый потолочный экран для задних пассажиров.Также автомобиль оснащен электроприводом дверей и фаркопом.

Дополнительным удобством для владельцев машины станет возможность управления рядом функций через приложение GWM. Дистанционно возможно открывать и закрывать двери, узнавать местоположение машины, включать подогрев и вентиляцию сидений, а также обогрев стекол и руля, узнавать пробег, давление в шинах и многое другое.

Цена и детали единственной комплектации будут озвучены позже.

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