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Опубликовано 31 июля 2026, 12:11
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Great Wall назвал сроки официального старта продаж Wey V9X в России

Производитель позиционирует модель как семейный автомобиль, который будет одинаково комфортным и в условиях города, и для путешествий
Осенью в России стартуют продажи шестиместного гибрида Wey V9X. Концерн Great Wall подтвердил, что до конца года модельная линейка марки Wey в России расширится. Осенью 2026 года на рынок официально выйдет просторный шестиместный кроссовер Wey V9X, передает корреспондент Quto.
Great Wall назвал сроки официального старта продаж Wey V9X в России
Quto

Длина машины — 5229 миллиметров, ширина — 2025 миллиметров, высота — 1825 миллиметров, колёсная база — 3150 миллиметров.

Компоновка 2+2+2 позволяет без проблем пройти на задний ряд сидений между двух кресел среднего ряда. Ширина прохода на третий ряд — 192 миллиметра. Производитель особо подчеркнул, что комфортно разместиться сзади смогут пассажиры ростом до 185 сантиметров. Все шесть сидений оснащены электроприводами регулировок, у «центральных» пассажиров есть откидные столики. Все сиденья с подогревом, массажем и вентиляцией.

Модель полностью русифицирована, мультимедийный комплекс включает сервисы «Яндекса» и VK. Кроме того, она адаптирована к погодным и климатическим условиям России. В зимний пакет вошли подогрев руля, наружных зеркал, заднего и лобового стекла, форсунок стеклоомывателя, увеличенный бачок омывателя (4,5 литра), а также дополнительная антикоррозийная обработка. Задние колеса поворачиваются на угол до 20 градусов, что позволяет V9X использовать это для выезда из тесных парковочных мест. Кроме того, поворотная задняя ось улучшает манёвренность.

Great Wall назвал сроки официального старта продаж Wey V9X в России

© Quto

В основе V9X — гибридная система Hi4 (параллельно-последовательная), которая состоит из двухлитрового бензинового мотора мощностью 238 сил, работающего в паре с четырёхступенчатой гибридной трансмиссией, и два электродвигателя. Суммарная мощность - 598 лошадиных сил и 862 ньютон-метра крутящего момента. Разгон до 100 километров в час возможен за 4,9 секунды.

Центральная консоль кроссовера состоит из двух 17,3-дюймовых экранов и цифровой приборной панели на 12,3 дюйма. Дополнительные функции включают проекционный дисплей, потоковое зеркало заднего вида и 21,4-дюймовый потолочный экран для задних пассажиров.Также автомобиль оснащен электроприводом дверей и фаркопом.

Дополнительным удобством для владельцев машины станет возможность управления рядом функций через приложение GWM. Дистанционно возможно открывать и закрывать двери, узнавать местоположение машины, включать подогрев и вентиляцию сидений, а также обогрев стекол и руля, узнавать пробег, давление в шинах и многое другое.

Цена и детали единственной комплектации будут озвучены позже.

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