Great Wall назвал сроки официального старта продаж Wey V9X в России

Great Wall назвал сроки официального старта продаж Wey V9X в РоссииПроизводитель позиционирует модель как семейный автомобиль, который будет одинаково комфортным и в условиях города, и для путешествий
Длина машины — 5229 миллиметров, ширина — 2025 миллиметров, высота — 1825 миллиметров, колёсная база — 3150 миллиметров.
Компоновка 2+2+2 позволяет без проблем пройти на задний ряд сидений между двух кресел среднего ряда. Ширина прохода на третий ряд — 192 миллиметра. Производитель особо подчеркнул, что комфортно разместиться сзади смогут пассажиры ростом до 185 сантиметров. Все шесть сидений оснащены электроприводами регулировок, у «центральных» пассажиров есть откидные столики. Все сиденья с подогревом, массажем и вентиляцией.
Модель полностью русифицирована, мультимедийный комплекс включает сервисы «Яндекса» и VK. Кроме того, она адаптирована к погодным и климатическим условиям России. В зимний пакет вошли подогрев руля, наружных зеркал, заднего и лобового стекла, форсунок стеклоомывателя, увеличенный бачок омывателя (4,5 литра), а также дополнительная антикоррозийная обработка. Задние колеса поворачиваются на угол до 20 градусов, что позволяет V9X использовать это для выезда из тесных парковочных мест. Кроме того, поворотная задняя ось улучшает манёвренность.
В основе V9X — гибридная система Hi4 (параллельно-последовательная), которая состоит из двухлитрового бензинового мотора мощностью 238 сил, работающего в паре с четырёхступенчатой гибридной трансмиссией, и два электродвигателя. Суммарная мощность - 598 лошадиных сил и 862 ньютон-метра крутящего момента. Разгон до 100 километров в час возможен за 4,9 секунды.
Центральная консоль кроссовера состоит из двух 17,3-дюймовых экранов и цифровой приборной панели на 12,3 дюйма. Дополнительные функции включают проекционный дисплей, потоковое зеркало заднего вида и 21,4-дюймовый потолочный экран для задних пассажиров.Также автомобиль оснащен электроприводом дверей и фаркопом.
Дополнительным удобством для владельцев машины станет возможность управления рядом функций через приложение GWM. Дистанционно возможно открывать и закрывать двери, узнавать местоположение машины, включать подогрев и вентиляцию сидений, а также обогрев стекол и руля, узнавать пробег, давление в шинах и многое другое.
Цена и детали единственной комплектации будут озвучены позже.
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