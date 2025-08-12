Ещё
Great Wall Motor/GWM
GWM изменил подход к работе в России
Перечислены самые популярные в России пикапы
Вчера в 17:31
Июльский ценопад: китайские бренды в России открыли массовые распродажи
01 августа
Системы водительской помощи ADAS прошли жёсткое тестирование в Китае
26 июля
Первые фотографии обновлённого Tank 500
Произошло невероятное: в России сменился лидер продаж новых пикапов
21 июля
Продажи пикапов в России упали, но не у JAC
10 июля
Россияне теряют интерес к пикапам
18 июня
JAC T9 vs Great Wall Poer: выбор российских автолюбителей
11 июня
Great Wall создал 8-цилиндровый четырёхлитровый битурбомотор
Стали известны цены на пикап GWM Poer KingKong 2025 года
17 марта
Назван самый продаваемый пикап в Россиии
11 марта
В дилерских центрах Haval City появились обновлённые пикапы GWM Poer
10 марта
