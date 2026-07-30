До России добрался новый дизельный внедорожник из Китая

Размеры машины составляют 4705 х 1895 х 1936 мм в длину, ширину и высоту, размер колёсной базы равен 2860 мм, а дорожный просвет — 235 мм. По данным производителя, автомобиль способен преодолевать броды глубиной до 659 мм, а углы въезда и съезда равны 40,3 и 35,5 градусов соответственно.

Под капотом «рамника» установлен 2,0-литровый турбодизель на 170 л. с. и 415 Нм крутящего момента, работающий в связке с 8-ступенчатым «автоматом». Привод — полный, с понижающей передачей и раздаточной коробкой BorgWarner. Расход топлива в смешанном цикле составляет 8,5 литра на 100 км пути.