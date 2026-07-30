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Опубликовано 30 июля 2026, 11:57
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В России резко вырос ввоз одного компонента для машин из Китая

Китайские поставщики резко нарастили объём поставок шин
В РФ резко выросли поставки важного для безопасности машин компонента из Китая. На российском рынке автокомпонентов июнь оказался рекордным по объёму ввоза китайских автомобильных шин. Всего по итогам прошлого месяца было отгружено 2,99 млн покрышек на 85 млн долларов — это в 1,8 раза больше в количественном выражении и в 1,9 раза — в денежном.
В России резко вырос ввоз одного компонента для машин из Китая
Ведомости/PhotoXPress.ru

Всего по итогам первой половины 2026 года на территорию России завезли 12,7 млн автомобильных шин для легковушек и грузовиков из Поднебесной — это на 60: больше, чем за тот же период прошлого года. Отмечается также, что июньский показатель является рекордным как минимум с 2015 года.

Эксперты отмечают, что столько резкий рост поставок негативно отражается на местных производителях из-за демпинга.

«Отечественные производители оказались в очень тяжелой ситуации. При этом меры конкуренции со стороны китайских производителей вызывают вопросы с точки зрения их добросовестности», — сообщил глава холдинга «Кордиант» Дмитрий Горбачев.

Стоит отметить, что ранее Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) уже задумалась о введении дополнительных пошлин на ввезённые из Китая шины для машин. Предполагается, что её размер составит порядка 30% от стоимости покрышки.

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Источник:Коммерсантъ
Автор:Светлана Ходос
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