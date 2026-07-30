В России резко вырос ввоз одного компонента для машин из Китая

Всего по итогам первой половины 2026 года на территорию России завезли 12,7 млн автомобильных шин для легковушек и грузовиков из Поднебесной — это на 60: больше, чем за тот же период прошлого года. Отмечается также, что июньский показатель является рекордным как минимум с 2015 года.

Эксперты отмечают, что столько резкий рост поставок негативно отражается на местных производителях из-за демпинга.

«Отечественные производители оказались в очень тяжелой ситуации. При этом меры конкуренции со стороны китайских производителей вызывают вопросы с точки зрения их добросовестности», — сообщил глава холдинга «Кордиант» Дмитрий Горбачев.

Стоит отметить, что ранее Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) уже задумалась о введении дополнительных пошлин на ввезённые из Китая шины для машин. Предполагается, что её размер составит порядка 30% от стоимости покрышки.

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