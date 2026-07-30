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Опубликовано 30 июля 2026, 10:55
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В ГИБДД прокомментировали новые требования к европротоколу

Гаишники не будут проверять наличие бланка на дорогах
В ГАИ прокомментировали новые требования к бланку европротокола. Ранее в ряде СМИ появилась информация, что с 1 августа при проверке документов на дорогах сотрудники Госавтоинспекции начнут проверять у водителей наличие европротокола. В самом ведомстве подчеркнули, что эта информация является фейком и не соответствует действительности.
В ГИБДД прокомментировали новые требования к европротоколу
Комсомольская правда / PhotoXPress.ru

«Распространяемая в СМИ, сети Интернет и социальных сетях информация о том, что якобы с 1 августа сотрудники Госавтоинспекции будут проверять у водителей бумажные бланки европротокола, не соответствует действительности», — подчеркнули в ГИБДД.

Уточняется, что полный перечень документов, которые водитель должен показывать инспекторам на дорогах, утверждён в ПДД, и бумажные бланки по оформлению дорожно-транспортных происшествий без участия гаишников в него не входят.

«Никаких изменений в действующее законодательство в области безопасности дорожного движения, устанавливающих с августа новые требования, не предусматривается», — заключили в ведомстве.

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Источник:РИА Новости
Автор:Светлана Ходос
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