В ГИБДД прокомментировали новые требования к европротоколу

«Распространяемая в СМИ, сети Интернет и социальных сетях информация о том, что якобы с 1 августа сотрудники Госавтоинспекции будут проверять у водителей бумажные бланки европротокола, не соответствует действительности», — подчеркнули в ГИБДД.

Уточняется, что полный перечень документов, которые водитель должен показывать инспекторам на дорогах, утверждён в ПДД, и бумажные бланки по оформлению дорожно-транспортных происшествий без участия гаишников в него не входят.

«Никаких изменений в действующее законодательство в области безопасности дорожного движения, устанавливающих с августа новые требования, не предусматривается», — заключили в ведомстве.

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