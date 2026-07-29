Новости
Опубликовано 29 июля 2026, 18:07
1 мин.

Страховщики сообщили о резком росте числа происшествий одного типа

Количество обращений, связанных с падением деревьев, увеличилось на 37%
Страховщики сообщили о резком росте числа происшествий одного типа. В период с января по июнь 2026 года на территории России заметно увеличилось количество обращений по каско, связанных с падением на автомобили деревьев, элементов зданий, рекламных щитов и других конструкций — сразу на 37%, до 1,8 млн случаев. Как сообщили эксперты СберСтрахования со ссылкой на анализ страховых случаев своих клиентов, чаще всего эти происшествия вызваны погодными условиями.
Страховщики сообщили о резком росте числа происшествий одного типа
РИА Новости / Илья Питалев

Сообщается, что чаще всего с падением различных предметов на машины сталкивались автомобилисты из Москвы — на столицу пришлось 23% всех обращений. Ещё 14% происшествий зафиксировано в Подмосковье, замыкает тройку лидеров с результатом 10% Санкт-Петербург.

Кроме того, на вершине перечня самых опасных с точки зрения падений деревьев и других конструкций регионов значатся Татарстан, где зафиксировано 5% обращений с января по июнь, Нижегородская область (4%), а также Ленинградская и Свердловская области, Краснодарский и Красноярский края (по 3%) и Иркутская область (2%).

Также эксперты отмечают, что заметнее всего — втрое — число подобных случаев увеличилось в Иркутской области и Башкортостане. В Москве и Рязанской области — на 96% и 90% соответственно, в Воронежской области — на 82%.

Всего за I полугодие страховая компания выплатила своим клиентам 156 млн рублей — это на 62% больше, чем за тот же период 2025 года.

Читайте также:

  • Водитель в Подмосковье остановил крупное шоссе ради котёнка
  • В России на продажу выставили 11-летний дорогой внедорожник Toyota
  • В России начнётся выпуск роскошных машин Rox
Автор:Светлана Ходос
Теги:
#автострахование
,
#каско
,
#Ураган в России
,
#автомобильные новости
,
#ремонт
  1. Quto.ru/
  2. Журнал/
  3. Новости/
  4. Страховщики сообщили о резком росте числа происшествий одного типа