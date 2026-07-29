Страховщики сообщили о резком росте числа происшествий одного типа

Сообщается, что чаще всего с падением различных предметов на машины сталкивались автомобилисты из Москвы — на столицу пришлось 23% всех обращений. Ещё 14% происшествий зафиксировано в Подмосковье, замыкает тройку лидеров с результатом 10% Санкт-Петербург.

Кроме того, на вершине перечня самых опасных с точки зрения падений деревьев и других конструкций регионов значатся Татарстан, где зафиксировано 5% обращений с января по июнь, Нижегородская область (4%), а также Ленинградская и Свердловская области, Краснодарский и Красноярский края (по 3%) и Иркутская область (2%).

Также эксперты отмечают, что заметнее всего — втрое — число подобных случаев увеличилось в Иркутской области и Башкортостане. В Москве и Рязанской области — на 96% и 90% соответственно, в Воронежской области — на 82%.

Всего за I полугодие страховая компания выплатила своим клиентам 156 млн рублей — это на 62% больше, чем за тот же период 2025 года.

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