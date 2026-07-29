Представлен самый крупный кроссовер Audi в истории

Представлен самый крупный кроссовер Audi в историиКолосс обзаведётся автоматическими дверями и оригинальными фонарями
Размеры автомобиля составляют 5310 мм в длину, 2210 мм в ширину и 1810 мм в высоту, расстояние между осями равно 3140 мм.
Нн старте продаж в Европе будет доступен единственный 3,0-литровый дизельный V6 на 299 сил и 630 Нм крутящего момента, на разгоне которому будет помогать 24-сильный электрический «довесок», позднее появится доступная версия мощностью 245 сил и 500 Нм. Сочетаются с ними 8-ступенчатый «автомат» и полный привод.
Машина получила оригинальные диодные изогнутые задние фонари, причём производитель заявил, что технология применена впервые в мире. Каждый блок состоит из 512 сегментов, распределённых по шести панелям — считается, что это позволяет повысить безопасность и улучшить видимость.
Кроссовер получил 12,3-дюймовую цифровую приборку, монитор для переднего пассажира того же размера, а также мультимедиа с тачскрином диагональю 14,5 дюйма с интегрированным ChatGPT, акустику Bang&Olufsen с 22 динамиками.
По умолчанию автомобиль будет трёхрядным, но опционально доступна установка отдельных кресел второго ряда вместо дивана. Впрочем, полноценно капитанскими их назвать нельзя: подогрев кресла и подлокотников предложен только за дополнительную плату, платить придётся также за вентиляцию с массажем на передних сиденьях.
Также модель обзавелась автоматическими задними дверями с сервоприводами, которые открывают их на угол до 90 градусов. От возможных столкновений кузов защищают датчики.
Кроме того, паркетник оснащается панорамной крышей площадью 1,5 «квадрата» и регулируемой прозрачностью, пневмоподвеской с регулируемым в диапазоне до 90 мм дорожным просветом, а также полноуправляемым шасси с поворачивающимися на угол до пяти градусов задними колёсами размером 23 дюйма.
В Германии цены на Audi Q9 начинаются от 108 400 евро (9,82 млн рублей), а основными конкурентами новинки из Ингольштадта станут BMW X7 и Mercedes-Benz GLC. Производство самой крупной в истории марки модели налажено на заводе в Братиславе, а первые «живые» машины клиенты начнут получать не ранее ноября 2026 года.
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