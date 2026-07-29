Представлен самый крупный кроссовер Audi в истории

Размеры автомобиля составляют 5310 мм в длину, 2210 мм в ширину и 1810 мм в высоту, расстояние между осями равно 3140 мм.

Нн старте продаж в Европе будет доступен единственный 3,0-литровый дизельный V6 на 299 сил и 630 Нм крутящего момента, на разгоне которому будет помогать 24-сильный электрический «довесок», позднее появится доступная версия мощностью 245 сил и 500 Нм. Сочетаются с ними 8-ступенчатый «автомат» и полный привод.

Машина получила оригинальные диодные изогнутые задние фонари, причём производитель заявил, что технология применена впервые в мире. Каждый блок состоит из 512 сегментов, распределённых по шести панелям — считается, что это позволяет повысить безопасность и улучшить видимость.