Эксперты усомнились в росте законопослушности водителей в июле

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в июле 2026 года столичные автомобилисты получили около 137 тыс. постановлений за превышение скорости — это в 15 раз меньше, чем годом ранее. Уточнялось, что связано это с тем, что водители стали ездить аккуратнее ради экономии топлива.

Тем не менее, аналитики bip.ru отмечают, что на данный момент говорить о снижении числа штрафов преждевременно, так как минувшей весной увеличился период формирования постановлений. Если ранее разница между фактическим нарушением и получением «письма счастья» с дорожных камер составляла 3-4 дня, то с апреля этот срок увеличился до 30-40 дней.

Так, если в марте 89% нарушителей получили штрафы с мартовской датой нарушений, то в апреле — только 49%, в мае — 22%. В июне почти все полученные автомобилистами постановления были за нарушения, которые совершены в мае и даже раньше.

Уточняется, что сегодня московские водители получают постановления за превышения скорости, которые были допущены до 12 июня, за более свежие нарушения документов пока нет.

Впрочем, эксперты отмечают, что чаще всего задержки связаны с техническими проблемами. При этом на сайте ГИБДД пропала возможность проверки штрафов: связано это может быть как с задержкой при их формировании, так и с модернизацией системы.

Читайте также: