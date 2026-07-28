В Петербурге началось производство нового кроссовера Jeland

Под капотом автомобиля установлен 1,6-литровый турбомотор мощностью 150 л. с. и 275 Нм крутящего момента, работающий в связке с 7-ступенчатым «роботом». Привод — полный, с имитацией блокировки дифференциала задней оси.

Россиянам модель будет предложена в единственной комплектации «Престиж», оснащение которой включает 8,88-дюймовую виртуальную приборку, аудиосистему с 8 динамиками, камеры кругового обзора, атмосферную подсветку салона, панорамную крышу, вентиляцию передних кресел, беспроводную зарядку для смартфона, а также подогрев всех сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Внешне отличить новинку можно будет по колёсным дискам в оригинальном дизайне и шильдикам на кузове.

Все подробности о сроках появления новой модификации Jeland J6 в автосалонах, а также о ценах на новинку, станут известны в ближайшее время.

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