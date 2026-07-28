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Опубликовано 28 июля 2026, 13:37
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Дилеры сообщили о снижении скидок на один тип машин в России

Льготы по госпрограммам снижены на NEV-автомобили
Россиянам сообщили о снижении скидок на один тип машин. На фоне роста продаж дилеры и дистрибьюторы начали снижать размер выгод на NEV-автомобили, то есть транспорт на новых источниках энергии. Помимо этого, российские власти снизили максимальный размер субсидий на локализованные гибриды и электромобили по программе льготного лизинга.
Дилеры сообщили о снижении скидок на один тип машин в России
Evolute

По словам главы по продажам новых автомобилей «Рольф» Николая Иванова, с 1 июля 2026 года максимальный размер скидки по льготному автолизингу уменьшен с 925 до 500 тыс. рублей. Предполагается, что аналогичные изменения вступят в силу до конца года и для автокредитования.

Помимо этого, если весной продавцам приходилось стимулировать спрос на электрифицированные машины, то теперь россияне сами всё чаще отказываются от бензиновых моделей в пользу гибридов и электромобилей.

Отмечается, что повышенный спрос привёл к дефициту ряда моделей. В частности, сегодня наблюдается нехватка машин Evolute, а очередь растянулась на несколько месяцев.

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Источник:Коммерсантъ
Автор:Светлана Ходос
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